أبرز مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 2-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الأهلي والنصر في الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري السعودي.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
النجمة X الخليج – 3.30 مساء – قناة Thmanyah
الاتفاق X الأخدود – 4.35 مساء – قناة Thmanyah
الأهلي X النصر – 7.30 مساء – قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X خيتافي – 10 مساء – beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كالياري X ميلان – 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
تولوز X لانس – 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الوصل X الوحدة – 2.55 مساء
خورفكان X الظفرة – 2.55 مساء
العين X الشارقة – 5.45 مساء
بني ياس X النصر – 5.45 مساء.