أبرز مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 2-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الأهلي والنصر في الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



النجمة X الخليج – 3.30 مساء – قناة Thmanyah

الاتفاق X الأخدود – 4.35 مساء – قناة Thmanyah

الأهلي X النصر – 7.30 مساء – قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



رايو فاليكانو X خيتافي – 10 مساء – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



كالياري X ميلان – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



تولوز X لانس – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



الوصل X الوحدة – 2.55 مساء

خورفكان X الظفرة – 2.55 مساء

العين X الشارقة – 5.45 مساء

بني ياس X النصر – 5.45 مساء.