خلال أيام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر2025 ، حيث يبحث المستفيدون عن موعد الصرف وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل و كرامة و الأسماء الجدد المنضمة للمبادرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

بحسب وزارة التضامن الاجتماعي ، فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يكديسمبر من القمرر ان يكون يوم ١٥ في الشهر ، اي بعد حوالي ١٠ ايام من اليوم ، حيث من المعتاد صرف معاش تكافل وكرامة يوم ١٥ من كل شهر .

اماكن صرف معاش تكافل و كرامة

ويجرى صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

يستعلم المواطنون عن أسمائهم في برنامج تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي واختيار «الاستعلام».

وفي حال وجود شكاوى أو تظلمات يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن 1968 أو عبر البريد الإلكتروني (https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx).

كيف أشترك في تكافل و كرامة ؟

يستطيع المواطن التسجيل في برنامج تكافل وكرامة عن طريق زيارة أقرب وحدة اجتماعية وتقديم المستندات اللازمة، التي تشمل صورة من البطاقة الشخصية، شهادة طبية رسمية، صور شهادات ميلاد، بالإضافة إلى وثائق الطلاق أو الزواج.