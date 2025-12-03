قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
قرار عاجل من الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية.. ومدبولي: التصنيع المحلي أولوية
خلال أيام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر2025 ، حيث يبحث المستفيدون عن موعد الصرف وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل و كرامة و الأسماء الجدد المنضمة للمبادرة. 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 

 

بحسب وزارة التضامن الاجتماعي ، فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يكديسمبر من القمرر ان يكون يوم ١٥ في الشهر ، اي بعد حوالي ١٠ ايام من اليوم ، حيث من المعتاد صرف معاش تكافل وكرامة يوم ١٥ من كل شهر . 

اماكن صرف معاش تكافل و كرامة 

ويجرى صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر  من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

استعلام معاش تكافل وكرامة 2025

يستعلم المواطنون عن أسمائهم في برنامج تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي واختيار «الاستعلام».

وفي حال وجود شكاوى أو تظلمات يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن 1968 أو عبر البريد الإلكتروني (https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx).

كيف أشترك في تكافل و كرامة ؟

يستطيع المواطن التسجيل في برنامج تكافل وكرامة عن طريق زيارة أقرب وحدة اجتماعية وتقديم المستندات اللازمة، التي تشمل صورة من البطاقة الشخصية، شهادة طبية رسمية، صور شهادات ميلاد، بالإضافة إلى وثائق الطلاق أو الزواج.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر الاستعلام عن تكافل و كرامة معاش تكافل و كرامة زيادة المعاشات معاش تكافل وكرامة ديسمبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

طارق خيري

طارق خيري: ننتظر دعم الجماهير في بطولة إفريقيا لـ سيدات السلة

مقر النادي الأهلي بالجزيرة

تعرف على موعد إجراء قرعة بطولة إفريقيا لـ سيدات السلة

كهرباء الإسماعيلية

تشكيل كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز في الدوري المصري

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

