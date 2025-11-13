قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك

هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟ لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟ لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
عبد الفتاح تركي

هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك ؟ يسعى قراصنة الإنترنت بشتى الطرق إلى اختراق كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين للتسريب بيانات ضارة إلى حواسيبهم من أـجل السيطرة عليها والاستيلاء على البيانات الشخصية الحساسة وابتزاز أصحابها.

إذا رغب المستخدم في معرفة ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة به قد تعرضت للاختراق أم لا، فيمكنه إدخال عنوان بريده الإلكتروني بكل سهولة في موقع “Haveibeenpwned.com” “هل تم اختراق حسابي؟”، ليكتشف ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة به تندرج ضمن كلمات المرور المخترقة أم لا.

واقرأ أيضًا:

أعراض تدل على تعرض الهاتف للاختراق وطرق معالجة المشكلة

هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟

ووسّع موقع “Haveibeenpwned.com” قاعدة بياناته من خلال إضافة 3ر1 مليار كلمة مرور جديدة وملياري عنوان بريد إلكتروني تم تسريبها مؤخرا.

كما يمكن للمستخدم اللجوء إلى خدمة استعلام مجانية أخرى مثل أداة فحص تسريب الهوية “Identity Leak Checker” من معهد هاسو بلاتنر الألماني؛ حيث تعتمد هذه الأداة أيضا على قاعدة بيانات تحتوي على عدد لا يحصى من بيانات الهوية، التي تم تسريبها على الإنترنت.

وفي حالة تطابق نتائج الاستعلامات على أي من المواقع الإلكترونية، فإنه يجب استبدال كلمة المرور المخترقة للخدمة الإلكترونية المعنية بكلمة مرور جديدة آمنة.

اختراق الهاتف المحمول

كلمة مرور لكل حساب إلكتروني على حدة

ومن الأمور المهمة هنا أن يتم استعمال كلمة مرور خاصة بكل حساب إلكتروني أو خدمة على الإنترنت على حدة؛ نظرا لأن استعمال نفس كلمة المرور في العديد من الخدمات يعتبر أمرا محفوفا بالمخاطر؛ حيث يسهل ذلك على القراصنة فرصة الاستيلاء على جميع حسابات المستخدم دفعة واحدة.

ونظرا لأنه لا يمكن للمستخدم تذكر عشرات كلمات المرور فإن المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات ينصح باستعمال برامج إدارة كلمات المرور.

المصادقة الثنائية

وفضلًا عن ذلك يتعين على المستخدم تفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل (2FA) طالما كانت متوافرة في الخدمة الإلكترونية؛ حيث يعتمد المستخدم على كود ثان عند تسجيل الدخول إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور، وبهذه الطريقة لن يتمكن القراصنة من الوصول إلى حساب المستخدم حتى في حالة اختراق اسم المستخدم وكلمة المرور.

فضايح كثيرة..أشهر اختراقات واتساب لحسابات المشاهير

مفاتيح المرور

وبشكل أساسي يمكن للمستخدم البدء في الاعتماد على وظيفة مفاتيح المرور “Passkeys”، والتي تعتبر الوظيفة البديلة لكلمات المرور؛ حيث تتيح هذه الوظيفة تسجيل الدخول في الحسابات الإلكترونية بدون كلمة مرور، وذلك بواسطة زوج من مفاتيح التشفير.

وتعمل هذه الوظيفة عندما تطلب الخدمة المعنية مفتاح تشفير مخزنا على جهاز المستخدم لكي يتم تسجيل الدخول، وبعد ذلك يمكن إتاحة الطلب بسهولة عبر بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي PIN، وبعد ذلك تتم مقارنة هذا بمفتاح التشفير العام المخزن لدى الخدمة، ويتم تسجيل دخول المستخدم.

ويمكن تخزين مفاتيح المرور Passkeys على وحدة ذاكرة فلاشية USB آمنة أو في نظام تشغيل الأجهزة الجوالة مثل أبل “آي أو إس” أو “ماك أو إس” أو مايكروسوفت ويندوز أو في برنامج إدارة كلمات المرور المتوافقة.

إجراءات ضرورية لحماية هاتفك الذكي من الاختراق

وإذا كان برنامج إدارة كلمات المرور المستخدم حاليًا متوافقًا مع وظيفة مفاتيح المرور Passkeys، فإنه يمكن استعمال كلمات المرور المخزنة مسبقًا بسلاسة مع وظيفة مفاتيح المرور.

كلمات المرور اختراق كلمات المرور اختراق كلمات المرور الخاصة بك كلمة مرور لكل حساب إلكتروني على حدة المصادقة الثنائية مفاتيح المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

ترشيحاتنا

رئيس لبنان

الرئيس اللبناني: نؤكد أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها

السودان

المفوضية الأوروبية للشئون الإنسانية: ندين الفظائع المرتكبة في السودان

تربية الأطفال

كيف تسيطر على أبنائك في زمن السوشيال؟.. أخصائي طب نفسي يجيب

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد