اختراق الواتساب الخاص برئيس الغرفة التجارية بسوهاج.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين من التعامل مع الرقم المخترق

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل والقلق داخل الأوساط التجارية والشعبية بمحافظة سوهاج، وذلك عقب إعلان خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، عن تعرض حسابه الشخصي على تطبيق “واتساب” للاختراق من قبل مجهول.

ورصد عدد من المقربين من "أبو الوفا" رسائل مريبة تصدر من رقم هاتفه الشخصي، تتضمن طلبات تحويل مبالغ مالية وإرسال صور لبطاقات الدفع الإلكتروني (الفيزا)، وهو ما دفعه للخروج سريعًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك؛ لتحذير المواطنين من المحتوى الصادر من الرقم المخترق.

تدوينة تكشف الأمر

ونشر رئيس الغرفة التجارية تدوينة عاجلة كتب فيها:" تم سرقة الواتس الخاص برقم التليفون.. برجاء عدم الاستجابة وعدم تحويل صورة الفيزا أو أي مبالغ مالية لأي شخص يتواصل من خلال هذا الرقم".

وأكد أن كل ما يُرسل عبر الواتساب خلال هذه الساعات لا يمت له بصلة، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها لإعادة السيطرة على الحساب وتتبع الجناة.

وعقب نشر التحذير، تفاعل المئات من أبناء سوهاج مع المنشور، مؤكدين تعرض بعضهم بالفعل لمحاولات اختراق مشابهة، وناشد الأهالي الأجهزة المختصة بتكثيف جهودها لسرعة ضبط منفذي الواقعة والحد من مثل هذه الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشخصيات العامة والمواطنين على حد سواء.

ووفق مصادر داخل الغرفة التجارية، فقد تمت مخاطبة الجهات الأمنية المختصة لبدء التحقيق والتحري عن مرتكبي الاختراق، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر خلال الفترة الحالية وعدم التعامل مع أي طلبات مالية تصل عبر التطبيقات دون تأكيد هويّة الشخص المرسل.

وتواصل الغرفة التجارية توجيه رسائل توعوية للتجار والمواطنين لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب الاحتيالية، وللتأكيد على أن التعاملات المالية لا تتم إطلاقًا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.