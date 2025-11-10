مدير عام إدارة سوهاج التعليمية يدلي بصوته في انتخابات النواب ويؤكد: المشاركة خطوة مهمة للتنمية

شهدت محافظة سوهاج، منذ قليل، مشاركة فعّالة من القيادات التنفيذية في أول أيام العملية الانتخابية لمجلس النواب، حيث أدلى أيمن محمدين أبو سداح، مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، بصوته داخل لجنته الانتخابية.

وأكد على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، وواصفًا الإدلاء بالصوت بأنه "حق لكل مواطن وواجب وطني لا يمكن التراجع عنه".

انتخابات النواب بسوهاج

وشهدت سوهاج انتظام عملية التصويت داخل اللجان منذ الساعات الأولى، وتم التأكيد على وجود تأمين كامل لتسهيل دخول المواطنين للجان والتعامل الفوري مع أي عقبات.

وأكد "أبو سداح" عقب الإدلاء بصوته، أن انتخابات مجلس النواب تمثل خطوة مهمة نحو دعم مسيرة التنمية والارتقاء بالخدمات داخل محافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن المشاركة الشعبية الفعالة تمنح الدولة قوة في تنفيذ خططها المستقبلية.

وأضاف أن الوعي السياسي لدى المواطنين أصبح أكثر نضجًا، والدليل الإقبال الجيد الذي شهدته اللجان منذ بداية اليوم، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير وسط أجواء من الهدوء والتنظيم، بفضل الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والتنفيذية.

وأشاد بانتشار الشباب والسيدات أمام اللجان، مؤكدًا أن المرأة السوهاجية ما زالت تثبت في كل استحقاق أنها في مقدمة الصفوف، ووجه برسائل تحفيزية للمواطنين بضرورة المشاركة واختيار من يرونه قادرًا على تمثيلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن صوت كل مواطن هو حجر أساس في بناء المستقبل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اليوم الانتخابي الأول شهد تنظيمًا جيدًا، معربًا عن أمله في استمرار الإقبال خلال الساعات المقبلة.