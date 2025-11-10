محافظ سوهاج: لم ترصد أى شكاوى أو ملاحظات بالساعات الأولى لانتخابات النواب

أكد الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنه منذ بداية اليوم وكانوا موجودين فى غرفة التحكم والسيطرة لمتابعة فتح اللجان وبدء توافد الناخبين.

وأضاف خلال لقائه عبر تغطية خاصة لقناة صدي البلد، للمرحلة الأولي لإنتخابات مجلس النواب 2025، أن جميع اللجان تباشر عملها برئاسة المستشارين، وهناك توافد كبير من المواطنين على هذه اللجان، معقبا: “يمكن كان هناك تأخير ب7 لجان، لكن كل اللجان الأن تباشر علمها”.

وتابع: “حتي الأن غرفة العمليات لم ترصد أى شكاوي أو ملاحظات خلال الساعات الأولي للعملية الإنتخابية، والمحافظة استعدت مبكرا جدا طوال الفترة الماضية بالتعاون مع عدة جهات”.