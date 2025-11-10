قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة المنيا يدعو للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.. ويؤكد: واجب وطني

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا
ايمن رياض

دعا الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، جميع المواطنين وطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب التي تنطلق اليوم، مؤكدًا أن هذه الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا وركيزة أساسية لدعم مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المصرية الحديثة.

وشدد رئيس الجامعة على أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية تعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، مشيدًا بالجهود المبذولة من المواطنين في الاستحقاقات السابقة، ومؤكدًا على أهمية أن يكون أبناء الجامعة في الطليعة لتأكيد دورهم الوطني ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور فرحات إلى أن جامعة المنيا تعمل دائمًا على غرس ثقافة المسؤولية والمشاركة لدى طلابها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من رسالتها الأكاديمية والتربوية في إعداد أجيال واعية ومؤمنة بأهمية المساهمة في مسيرة البناء والتنمية.

صناديق الاقتراع 

وأكد رئيس الجامعة على توفير التسهيلات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين الراغبين في المشاركة، لضمان ممارسة حقهم الدستوري بكل يسر وسهولة، داعيًا الجميع إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمساهمة في رسم مستقبل مصر في المرحلة القادمة.

المنيا صناديق الاقتراغ انتخابات مجلس النواب واجب وطني

