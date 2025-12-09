حسام البدري: خروج منتخب مصر من كأس العرب يكشف غياب مشروع طويل المدى لكرة القدم

قال الكابتن حسام البدري، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، إن المشاركة في كأس العرب جاءت تحت ظروف صعبة، مؤكدًا أن خروج المنتخب بهذا الشكل يعكس غياب مشروع طويل المدى لكرة القدم المصرية.

تكوين المنتخب لم يكن كافيًا

وأضاف البدري، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"تكوين المنتخب تم بشكل سريع جدًا، ولم تتح الفرصة لبناء فريق متكامل على المدى الطويل. الفترة القصيرة لم تكن كافية لإعداد المنتخب بالشكل الأمثل."

تقييم الأداء الفني يشمل الجميع

وأشار البدري إلى أن تقييم الأداء الفني يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية وليس الجهاز الفني فقط، مؤكدًا أن بعض الانتقادات الموجهة للجهاز الفني كانت غير عادلة.

المنظومة الكاملة بحاجة لتطوير

وأوضح البدري أن كرة القدم في مصر بحاجة إلى خطة استراتيجية واضحة وتطوير شامل للمنظومة الكاملة لضمان تقدم مستدام، مع الاستفادة من تجارب بعض الدول التي نجحت في تحسين مستوى اللعبة.

وأضاف:"الواقع الحالي لم يشهد أي خطوات عملية ملموسة لتعزيز كرة القدم المصرية على مستوى الأندية أو المنتخبات."