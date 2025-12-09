عمرو الجنايني: الجهاز المصرفي المصري قادر على مواجهة التحديات

قال المصرفي عمرو الجنايني إن الجهاز المصرفي المصري أصبح اليوم من أكثر الأنظمة قوة ومرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن القطاع المصرفي استطاع تلبية احتياجات الدولة في جميع المراحل الاقتصادية، سواء في فترات النمو أو التراجع، مؤكّدًا كفاءة الجهاز في التعامل مع التحديات المختلفة.

طفرة كبيرة منذ بداية الألفينات

وأضاف الجنايني أن التطور الكبير الذي شهده الجهاز المصرفي بدأ منذ بداية الألفينات، وارتبط بفترة تولي الدكتور فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزي، حين تم تحديد حد أدنى لرأس مال البنوك واستبعاد الكيانات الصغيرة داخل وخارج مصر، وهو ما ساهم في بناء بنوك قوية ومستقرة.

الكفاءات القيادية سر الأداء المتميز

وقال الجنايني إن نجاح القطاع في التعامل مع الأزمات يرجع إلى الكفاءات والقيادات التي أدارت الجهاز المصرفي عبر السنوات، بدءًا من فاروق العقدة، مرورًا بالمحافظين هشام رامز والدكتور محمود أبو العيون، وصولًا إلى المحافظ الحالي حسن عبد الله. وأكد أن هذه الخبرات هي التي حافظت على قوة وأداء البنوك بكفاءة عالية.