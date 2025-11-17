كيف دعم البنك المركزي الكوادر البشرية في الجهاز المصرفي؟

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي المصري أولى اهتمامًا بالغًا بتنمية الكوادر البشرية العاملة بالقطاع المصرفي بإعتبارها في صدارة أولوياته.

أضاف محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات له خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"؛ أنه أطلق عددا من المبادرات لتأهيل الكوادر المصرفية وخلق جيل جديد قادر على مواكبة التطورات الحديثة.

أهم المبادرات

وتضمن تلك المبادرات أبرزها :

مبادرة FinYology:

لتشجيع طلاب الجامعات على تقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية.وذلك بمشاركة أكثر من 30جامعة حكومية وخاصة:

أثمرت هذه المبادرة خلال السنوات الماضية عن تنفيذ أكثر من 900 مشروع بمشاركة 19 ألف طالب، بدعم من 18بنكًا مصريًا، مما يعكس الحرص على رعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة وربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل.

مبادرة Digital Academy :

أول أكاديمية رقمية بمصر تستهدف تزويد الكوادر الشابة بالقطاع المصرفي والمالي بالمعرفة والمهارات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية.

برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية:

أول برنامج جامعي من نوعه يُقدّم في عدد من كليات التجارة، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، والذييؤسس لمسار تعليمي تطبيقي يدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.

وبالتوازي مع ما سبق، فلم يغفل البنك المركزي عن دعم منظومة ريادة الأعمال، فأطلق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة لتمكين رواد الأعمال من اختبار تطبيقاتهم في بيئة آمنة تحت إشراف البنك المركزي.

كما دعم تأسيس صندوق: Nclude :

بهدف تمويل الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، ويُستكمل هذا الجهد من خلال مبادرة "رواد النيل" التي تقدم الدعم الفني والاستشاري في مجالات التحول الرقمي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات.