محلل مصرفي يوضح أسباب استمرار تمويل مبادرة سكن لكل المصريين بفائدة 3 و8% متناقصة

علق الدكتور أحمد معطي، المحلل المصرفي وأسواق المال؛ على إعلان البنك المركزي المصري موافقة الحكومة على سريان مبادرة سكن لكل المصريين بفائدة متناقصة 3 و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ قائلًا بأنها تساعد على زيادة معدلات السيولة داخل الجهاز المصرفي المصري.

قال " معطي" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد"، إن اعلان البنك المركزي المصري استمرار سريان المبادرة لمن حجز فعليًا بالإعلانات 1 و 2و 3؛ تؤكد تنفيذ الدولة المصرية لكافة التعهدات والمشروعات رغم الظروف الاقتصادية الراهنة وما تلاه من اتباع سياسات مرنة بشأن سعر الفائدة وفقا للتوجهات العالمية.

الدعم مستمر

أضاف " معطي" أنه رغم تمويلات المبادرة الرئاسية بفائدة 3 و 8% في توقيت سعر العائد فيه مرتفعًأ وتحملت الخزانة العامة لفارق السعر دعمًا لمحدودي ومتوسطى الدخل منذ أكثر من 9 أعوام وحتى الآن؛ يؤكد توجهات الدولة وتكليفاتها للحكومة بأن ذلك الدعم مستمرا مهما كانت الظروف.

تمكين طبقات متوسطي ومحدودي الدخل

أشار إلي أن اعلان موافقة الحكومة على استمرار سريان دعم تلك المبادرة الممولة من البنك المركزي مع تحمل الخزانة لفارق سعر الفائدة يستهدف بالأساس تمكين طبقات متوسطي ومحدودي الدخل ضمن مبادرة حياة كريمة.

كان البنك المركزي قد أعلن صباح اليوم موافقة رئاسة الوزراء، على سريان مبادرة سكن لكن المصريين بفائدة ميسرة ومتناقصة 3 و 8% للحاجزين بالإعلانات 1 و 2 و3.