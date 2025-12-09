وكيل الأزهر يهنئ وزير الرياضة برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو

يتقدَّم أ. د. محمد الضويني ، وكيل الأزهر الشَّريف، بخالص التَّهاني إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرِّياضة؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتَّربية البدنيَّة والرياضة التابعة لليونسكو، بإجماع أصوات الدول الأعضاء.

وأكَّد وكيل الأزهر أنَّ هذا الإنجاز الدولي يعكس ما تحققه الدولة المصريَّة من حضور مؤثر في المنظمات الدولية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبرهن على الثِّقة العالمية في الكفاءات المصريَّة وقدرتها على قيادة أهم الملفات الأمميَّة في مختلف المجالات.

وأعرب الدكتور الضويني عن تقديره للجهود التي يبذلها الدكتور أشرف صبحي على المستوى الوطني والدولي للارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة، وما يمثِّله توليه لهذا المنصب الرفيع من إضافة جديدة لدور مصر في صياغة السياسات الرياضيَّة وتعزيز مكانة الرياضة كأداة للتنمية والسلام، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ لسيادته بالتوفيق والسداد في مهامه الأمميَّة الجديدة، بما يُسهم في إبراز مكانة مصر، وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الدولية.