مصر تواجه الأردن اليوم في كأس العرب.. أرقام تاريخية قبل المواجهة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني، اليوم الثلاثاء في تمام الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب، وسط ترقب جماهيري كبير لمصير المجموعة الثالثة التي تضم مصر والإمارات والأردن والكويت.

مشاركات الفراعنة في كأس العرب

شارك منتخب مصر في 6 نسخ سابقة من البطولة، خاض خلالها 23 مباراة بدأها أمام العراق في افتتاح نسخة 1988 بالأردن، واختتمت مواجهاته السابقة أمام منتخب الإمارات في النسخة الحالية.

وخلال هذه المشاركات، حقق الفراعنة 9 انتصارات، أولها كان على تونس بنتيجة (1-0) في النسخة الخامسة، وآخرها على الأردن (3-1) في ربع نهائي نسخة 2021 بقطر، بينما كان أكبر فوز لمصر على السودان بخماسية نظيفة في مرحلة المجموعات بالنسخة ذاتها.

كما حقق المنتخب المصري 11 تعادلاً، منها 5 تعادلات سلبية أمام العراق والسعودية وسوريا في نسخة 1988، وسوريا في نصف نهائي 1992، وقطر في الظهور السابق.

أما التعادلات الإيجابية الستة فجاءت جميعها بنتيجة (1-1)، أمام الأردن (1992)، والسودان ولبنان (2012)، والجزائر (2021)، وأمام الكويت والإمارات في النسخة الحالية.

وفي المقابل، لم يتعرض منتخب مصر سوى لثلاث هزائم فقط طوال مشاركاته في كأس العرب؛ جاءت أولها بخسارة منتخب الشباب أمام الكويت بنتيجة 1-4 في نسخة 1998 بقطر، وهي أكبر هزيمة يتلقاها الفراعنة في تاريخ البطولة.

أما الثانية فكانت للمنتخب الأولمبي أمام العراق بنتيجة 1-2 في نسخة 2012 بالسعودية، بينما جاءت الهزيمة الثالثة للمنتخب الأول أمام تونس بهدف دون رد في نصف نهائي نسخة 2021 التي أقيمت في قطر.

هدافو مصر عبر تاريخ البطولة

سجلت مصر 29 هدفاً في مشاركاتها بـ"مونديال العرب" من توقيع 24 لاعباً.

جاء أول أهداف المنتخب عبر طارق سليمان أمام تونس في نسخة 1988، بينما كان آخرها بواسطة مروان حمدي في شباك الإمارات.

ويعتلي حسام حسن صدارة هدافي مصر في البطولة برصيد 3 أهداف، سجل أولها في مرمى لبنان (1988)، والثاني أمام الأردن في مباراة المركز الثالث بالنسخة نفسها، ثم هدفه الأشهر في شباك السعودية بنهائي نسخة 1992 الذي منح مصر لقبها الوحيد.

ويأتي خلفه برصيد هدفين لكل لاعب:

أيمن منصور – عبد اللطيف الدوماني – أحمد رفعت – مروان حمدي – محمد مجدي "أفشة".

كما سجل 17 لاعباً هدفاً واحداً، من بينهم: طارق سليمان، أيمن شوقي، علاء ميهوب، طاهر أبو زيد، سامي الشيشيني، أحمد الكاس، صالح جمعة، أحمد حمودي، أحمد سيد "زيزو"، محمود حمدي "الونش"، حسين فيصل، محمد شريف، عمرو السولية، مروان داود وآخرون.

موقف المنتخب في النسخة الحالية

يشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب: الإمارات والأردن والكويت، وبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بتعادلين متتاليين بنتيجة 1-1 أمام الكويت ثم الإمارات، مما يجعل مواجهة اليوم أمام الأردن حاسمة في تحديد المتأهلين للدور التالي.