قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول .. منتخب الأردن يتقدم على مصر ببطولة كأس العرب
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

مرت 30 دقيقة من مواجهة منتخب مصر ومنتخب الأردن وتشير النتيجة إلى تقدم الأردن بنتيجة1-0، على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بالنسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب قطر 2025.

وسجل محمد أبو حشيش هدف منتخب الأردن في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى محمد بسام.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب منتخب الأردن على مجريات اللقاء وأهدر أكثر من فرصة للتهديف، بينما اهدر محمود الونش مدافع منتخب مصر فرصة للتهديف في الدقيقة 16 بعد رأسية رائعة تصدى لها حارس المنتخب الأردني.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الأردن،  الذي انطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم، (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي: 

محمد بسام (23) - كريم العراقي (4) - محمود حمدي "الونش" (15) - ياسين مرعي (3) - يحيى زكريا (21) - أكرم  توفيق (12) - غنام محمد (19) - محمد مجدي "أفشة" (22) - ميدو جابر (11) - إسلام عيسى (8) - مروان حمدي (18).

وعلى مقاعد البدلاء:

علي لطفي (1) - محمد عواد (16) - أحمد هاني (2) - رجب نبيل (5) - محمد النني (17) - هادي رياض (6) - عمرو السولية  (14) - مصطفى سعد "ميسي"(20) - محمد مسعد (13) - حسام حسن (9) - محمد شريف (10).

تشكيل الأردن أمام مصر:

حراسة المرمى: نور بني عطية

الدفاع: محمد أبو حشيش – هادي الحوراني – علي حجبي – سليم عبيد

الوسط: رجائي عايد – إبراهيم سعادة – عصام السميري

الهجوم: محمد أبو زريق – أحمد العرسان – عودة الفاخوري

دكة البدلاء تضم كل من:

يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، عبد الله نصيب، حسام أبو الذهب، عامر جاموس، علي علوان، يزن النعيمات، محمود المرضي، سعد الروسان، مهند أبو طه، نزار الرشدان، أدهم القريشي. 

منتخب مصر منتخب الأردن الأردن بطولة كأس العرب كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ليفربول

مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

ترشيحاتنا

فولكس فاجن

أوروبا تمنح فولكس فاجن إعفاء جمركيا على سياراتها الصينية

اخف سماعة بالعالم

وزن الريشة.. تفاصيل أخف سماعة في العالم

تيك توك

منها مصر والسعودية والإمارات.. تيك توك تحذف أكثر من 19 مليون فيديو مخالف

بالصور

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..

5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

مشروبات للتدفئة في الشتاء
مشروبات للتدفئة في الشتاء
مشروبات للتدفئة في الشتاء

حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد