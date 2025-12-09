قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن جاهزيتها لنشر 2000 جندي في غزة
برلماني: تصنيف الإخوان منظمة إرهابية في أمريكا خطوة نحو تجفيف منابع التطرف
أزمة قلبية مفاجئة للاعب دير مواس داخل الملعب.. ووزير الرياضة يتدخل فورًا
لم ولن اترك مصر| أحمد فلوكس ينفي إقامته في السعودية
الصف الثاني لمنتخبات شمال إفريقيا تُسقط أبطال آسيا والخليج في كأس العرب
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رياضة

شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب

غرفة ملابس منتخب مصر
غرفة ملابس منتخب مصر
إسلام مقلد

حصل صدى البلد على صور من غرفة ملابس منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقطر 2026، باستاد البيت قبل مواجهة منتخب الأردن في ختام جولات دور المجموعات لبطولة كأس العرب قطر 2025.

وتظهر الصور جاهزية كل شيء لاستقبال اللقاء المرتقب بين المنتخبين.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الأردن،  الذي ينطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم، (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي: 

محمد بسام (23) - كريم العراقي (4) - محمود حمدي "الونش" (15) - ياسين مرعي (3) - يحيى زكريا (21) - أكرم  توفيق (12) - غنام محمد (19) - محمد مجدي "أفشة" (22) - ميدو جابر (11) - إسلام عيسى (8) - مروان حمدي (18).

وعلى مقاعد البدلاء:

علي لطفي (1) - محمد عواد (16) - أحمد هاني (2) - رجب نبيل (5) - محمد النني (17) - هادي رياض (6) - عمرو السولية  (14) - مصطفى سعد "ميسي"(20) - محمد مسعد (13) - حسام حسن (9) - محمد شريف (10).

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ومصر اليوم  في كأس العرب 2025

تُذاع مباراة مصر والأردن عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية) ببث مباريات منتخب مصر فى كأس العرب.

تضم مجموعات كأس العرب منتخبات كالتالي :

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا - فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.

بطولة كأس العرب كأس العرب استاد البيت منتخب الأردن كأس العرب قطر

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
