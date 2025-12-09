شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب

حصل صدى البلد على صور من غرفة ملابس منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقطر 2026، باستاد البيت قبل مواجهة منتخب الأردن في ختام جولات دور المجموعات لبطولة كأس العرب قطر 2025.

وتظهر الصور جاهزية كل شيء لاستقبال اللقاء المرتقب بين المنتخبين.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الأردن، الذي ينطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم، (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد بسام (23) - كريم العراقي (4) - محمود حمدي "الونش" (15) - ياسين مرعي (3) - يحيى زكريا (21) - أكرم توفيق (12) - غنام محمد (19) - محمد مجدي "أفشة" (22) - ميدو جابر (11) - إسلام عيسى (8) - مروان حمدي (18).

وعلى مقاعد البدلاء:

علي لطفي (1) - محمد عواد (16) - أحمد هاني (2) - رجب نبيل (5) - محمد النني (17) - هادي رياض (6) - عمرو السولية (14) - مصطفى سعد "ميسي"(20) - محمد مسعد (13) - حسام حسن (9) - محمد شريف (10).

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ومصر اليوم في كأس العرب 2025

تُذاع مباراة مصر والأردن عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية) ببث مباريات منتخب مصر فى كأس العرب.

تضم مجموعات كأس العرب منتخبات كالتالي :

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا - فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.