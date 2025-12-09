يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة نظيره الادرنى في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس العرب 2025

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ومصر اليوم في كأس العرب 2025

تُذاع مباراة مصر والأردن عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية) ببث مباريات منتخب مصر فى كأس العرب.

تضم مجموعات كأس العرب منتخبات كالتالي :

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا - فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.