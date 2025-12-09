روق وأنسى الهم.. عمرو الدردير يدعم الزمالك قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية

دعم الناقد الرياضي عمرو الدردير الزمالك قبل انطلاق مباراة كهرباء الاسماعيلية اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب عمرو الدردير :" روق وأنسى الهم ، ده النهاردة الزمالك ياعم ".





ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

ويستضيف نادي الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية غداً فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب إستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الأولي ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر.

غيابات الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

ويغيب محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للمشاركة مع منتخب مصر فى كأس العرب، بينما يغيب محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويغيب عن الفريق اللاعبون الدوليون محمود بنتايج مع منتخب المغرب، وعدي الدباغ مع منتخب فلسطين، وسيف الجزيري مع منتخب تونس، والأنجولي شيكو بانزا مع منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا. كما يتواجد عبد الحميد معالى بالمغرب على خلفية الإنذار بفسخ التعاقد الذى أرسله للنادى خلال الأيام الماضية لعدم استلام مستحقاته ويغيب عبد الله السعيد وأحمد ربيع للتأهيل من الإصابة، ومحمد السيد للتجميد على خلفية عدم التجديد للعقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.