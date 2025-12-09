قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
رياضة

الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة

منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهته أمام كهرباء الإسماعيلية في تمام الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، وسط غيابات عديدة تضرب صفوف الفريق بسبب الارتباطات الدولية للاعبيه.

ويفتقد الزمالك جهود الحارس محمد عواد والمدافع محمود حمدي الونش، المتواجدين مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

كما يغيب الخماسي محمد صبحي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، ومحمد شحاتة بعد انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويغيب محمود بنتايج لانضمامه لمنتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المتواجد مع منتخب فلسطين، وسيف الدين الجزيري مع منتخب تونس، بالإضافة إلى شيكو بانزا الذي يشارك في معسكر منتخب أنجولا استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

وفي ظل هذه الغيابات، يخطط أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، لاستغلال اللقاء لمنح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم ناصر منسي العائد لقيادة الهجوم بعد غياب طويل، والحارس المهدي سليمان لتعويض غياب الحراس الدوليين.

وتمثل المباراة فرصة فنية مهمة للجهاز الفني لاختبار البدائل والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل عودة الفريق لاستكمال منافساته الرسمية.

ويعمل عبدالرؤوف خلال الأيام الجارية على تجهيز عدد من العناصر البديلة التي ينوي الاعتماد عليها خلال البطولة، وفي مقدمتهم مهدي سليمان حارس المرمى، وناصر منسي في مركز رأس الحربة، ولاعب الوسط محمود جهاد، حيث طالبهم المدير الفني باستثمار الفرصة وإثبات قدراتهم داخل الملعب.

تصعيد مجموعة من اللاعبين الصاعدين لتعويض النقص العددي

كما شهدت تدريبات الفريق قيام الجهاز الفني بتصعيد مجموعة من اللاعبين الصاعدين لتعويض النقص العددي، أبرزهم:

محمد عبد الفتاح حارس مرمى مواليد 2005، وهشام فؤاد مدافع مواليد 2005، ويوسف الطباخ مدافع مواليد 2009، ومحمد إبراهيم الظهير الأيمن مواليد 2005، وأنس وائل الجناح الهجومي مواليد 2005، ويوسف وائل الفرنسي لاعب الوسط مواليد 2005، ومحمد حمد صانع الألعاب والجناح الهجومي مواليد 2008، وأحمد صفوت صانع الألعاب مواليد 2009.

ويأمل عبدالرؤوف أن ينجح اللاعبون الشباب والبدلاء في تقديم الإضافة المطلوبة خلال البطولة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الفريق.

