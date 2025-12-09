قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
ملف أرض أكتوبر.. المستشار القانوني للزمالك يكشف الحقائق ويرد على الشائعات

منتصر الرفاعي

قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن ملف أرض النادي في أكتوبر يخضع لعدة مسارات قانونية، مشيراً إلى وجود بلاغ مقدم ضد مجلس الإدارة، بالإضافة إلى قضية منفصلة تتعلق بسحب الأرض.

وأوضح شعيب في تصريحات على قناة CBC، أن التحقيقات جارية بسرية تامة داخل جهات التحقيق، وأن المعلومات المتوافرة حتى الآن تشير إلى عدم وجود أي مخالفات على مجلس الإدارة في هذا الملف.

وشدد المستشار القانوني لنادي الزمالك على أن المجلس هو من بادر بتقديم طلب إلى النائب العام للإسراع في التحقيق وإظهار الحقيقة، مؤكداً استعداد المجلس الكامل للمثول أمام جهات التحقيق لإثبات سلامة موقفه.

ونوه شعيب بأن نادي الزمالك يظل "نادي الدولة"، وأنه لم يدخل في أي صدام مع أي جهة وطنية بشأن ملف أرض 6 أكتوبر أو غيره.

ونفى ما تردد عن اعتذار المهندس هشام نصر، عضو مجلس الإدارة، عن الإشراف على ملف الأرض، مؤكداً أن المجلس يعمل بشكل متجانس وكل ملف يُدار وفق خطة واضحة.

ولفت شعيب الإنتباه إلى أن النادي يتواصل حالياً مع كافة الجهات المعنية لاستعادة حقه في أرض 6 أكتوبر، وسيستمر في الإجراءات القانونية والرسمية حتى الحصول على كامل حقوقه، مؤكدًا أن قرار سحب الأرض جاء قبل انتهاء المدة الإضافية التي منحتها الوزارة للنادي، وأن النادي لم يرتكب أي خطأ في هذا الملف.

كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك نادي الزمالك ارض الزمالك أرض 6 أكتوبر

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

