حمادة أنور يكشف مفاجأة بشأن تصريحات فيريرا

علَقَ حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب الوطني للشباب علي تصريحات يانيك فيريرا المدرب السابق للقلعة البيضاء.

يانيك فيريرا

وقال حمادة أنور عبر تصريحات إذاعيه : “جزء من تصريحات يانيك فيريرا عن الزمالك صحيحة”.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يستضيفها استاد المقاولون العرب.

ويواجه المدير الفني أحمد عبد الرؤوف أزمة في قائمة الفريق بسبب الغيابات العديدة، الأمر الذي يدفعه للاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب والعائدين للمشاركة خلال لقاء اليوم.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر – هشام فؤاد – يوسف الطباخ – بارون أوشينج

خط الوسط: سيف جعفر – محمود جهاد – ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عمرو ناصر – أحمد شريف

غيابات الزمالك اليوم

ويفتقد الزمالك جهود الحارس محمد عواد والمدافع محمود حمدي الونش، المتواجدين مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

كما يغيب الخماسي محمد صبحي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، ومحمد شحاتة بعد انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويغيب محمود بنتايج لانضمامه لمنتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المتواجد مع منتخب فلسطين، وسيف الدين الجزيري مع منتخب تونس، بالإضافة إلى شيكو بانزا الذي يشارك في معسكر منتخب أنجولا استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

وفي ظل هذه الغيابات، يخطط أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، لاستغلال اللقاء لمنح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم ناصر منسي العائد لقيادة الهجوم بعد غياب طويل، والحارس المهدي سليمان لتعويض غياب الحراس الدوليين.

وتمثل المباراة فرصة فنية مهمة للجهاز الفني لاختبار البدائل والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل عودة الفريق لاستكمال منافساته الرسمية.

ويعمل عبدالرؤوف خلال الأيام الجارية على تجهيز عدد من العناصر البديلة التي ينوي الاعتماد عليها خلال البطولة، وفي مقدمتهم مهدي سليمان حارس المرمى، وناصر منسي في مركز رأس الحربة، ولاعب الوسط محمود جهاد، حيث طالبهم المدير الفني باستثمار الفرصة وإثبات قدراتهم داخل الملعب.

تصعيد مجموعة من اللاعبين الصاعدين لتعويض النقص العددي

كما شهدت تدريبات الفريق قيام الجهاز الفني بتصعيد مجموعة من اللاعبين الصاعدين لتعويض النقص العددي، أبرزهم:

محمد عبد الفتاح حارس مرمى مواليد 2005، وهشام فؤاد مدافع مواليد 2005، ويوسف الطباخ مدافع مواليد 2009، ومحمد إبراهيم الظهير الأيمن مواليد 2005، وأنس وائل الجناح الهجومي مواليد 2005، ويوسف وائل الفرنسي لاعب الوسط مواليد 2005، ومحمد حمد صانع الألعاب والجناح الهجومي مواليد 2008، وأحمد صفوت صانع الألعاب مواليد 2009.

ويأمل عبدالرؤوف أن ينجح اللاعبون الشباب والبدلاء في تقديم الإضافة المطلوبة خلال البطولة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الفريق.