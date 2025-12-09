استعدادا لأمم إفريقيا.. حكيمي يعود إلى المغرب لاستكمال برنامجه التأهيلي

يستعد النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، للعودة إلى بلاده لمواصلة برنامجه التأهيلي تمهيدًا للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستُقام على أرض "أسود الأطلس" بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير المقبل.

وتعرض حكيمي، أوائل نوفمبر لإصابة قوية في الكاحل الأيسر، أثارت شكوكًا حول إمكانية لحاقه بالبطولة القارية، بعد أن غاب لعدة أسابيع بسبب الالتواء الحاد الذي ألم به.

ووفقًا لما أفادت به شبكة راديو مونت كارلو، أنهى اللاعب المرحلة الأولى من برنامج التأهيل داخل منشآت نادي باريس سان جيرمان، ومن المقرر أن ينتقل الآن إلى المغرب لاستكمال العلاج والاستعداد البدني هناك. وسيقوم أحد أعضاء الطاقم الطبي للنادي الفرنسي بمرافقته لمتابعة حالته عن قرب.

وتهدف إدارة سان جيرمان من هذه الخطوة إلى ضمان جاهزية حكيمي فور انتهاء مهمته مع المنتخب المغربي، خاصة أن مشاركته تعتبر أساسية لدعم الفريق خلال البطولة القارية.

ويواصل حكيمي سباقه مع الزمن للتعافي الكامل قبل انطلاق البطولة، وسط ترقب جماهيري كبير في المغرب، الذي يمني النفس بوجود نجمه الدولي لدعم "أسود الأطلس" في البطولة المنتظرة.