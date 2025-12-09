قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
تكنولوجيا وسيارات

ماشية 5 آلاف كم فقط.. سيارة نادرة عمرها 49 عامًا معروضة للبيع بحالة الزيرو

سيارة نادرة فورد موستانج
سيارة نادرة فورد موستانج
عزة عاطف

تعد سيارة فورد موستانج ماك 1، موديل 1971 حالة نادرة ومذهلة في عالم السيارات الكلاسيكية، حيث حافظت على نظافتها وحالتها الأصلية بشكل "يفوق الواقع". 

هذه السيارة لم تقطع سوى مسافة ضئيلة للغاية رغم مرور ما يقرب من نصف قرن على إنتاجها، مما يجعلها مرشحًا قويًا لهواة جمع طرازات الجيل الأول من موستانج.

قصة المالك الواحد والشراء في عيد الميلاد

تحمل هذه الموستانج ماك 1 قصة فريدة، حيث قام مالكها الأصلي بشرائها جديدة في عام 1971 بمناسبة عيد ميلاده الحادي والعشرين. 

بلغ سعر الشراء الأصلي للسيارة 4,002.99 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل حوالي 32,000 دولار اليوم بعد تعديله حسب معدلات التضخم. 

والأكثر إثارة للدهشة، أن السيارة ظلت في حوزة المالك نفسه لمدة 49 عامًا.

تستمد هذه السيارة الكلاسيكية قوتها من محرك V8 الشهير سعة 351 بوصة مكعبة (351 cubic-inch). 

يولد هذا المحرك قوة تبلغ 285 حصانًا (hp)، وهي قوة جيدة جدًا لسيارة من تلك الحقبة. 

العامل الأكثر تأكيدًا على حالة السيارة الاستثنائية هو قراءة عداد المسافات، الذي لم يتجاوز 5,219 ميلاً فقط بعد 49 عامًا من الملكية.

نموذج نادر ونظيف للجيل الأول

تعتبر هذه الموستانج ماك 1 من طراز 1971، التي قطعت مسافة 5,219 ميلاً فقط، مثالاً نادرًا لـ "الناجين" من سيارات الجيل الأول. 

بالنسبة لأي شخص يبحث عن سيارة موستانج كلاسيكية لم تتأثر أو تتعرض لتعديلات، فإن هذه السيارة تمثل فرصة فريدة نظرًا لحالتها البكر ومسافتها المقطوعة المنخفضة بشكل لا يصدق.

فورد موستانج فورد موستانج ماك إي سعر فورد موستانج ماك إي فورد موستانج موديل 1971 سيارة كلاسيكية

