ماشية 5 آلاف كم فقط.. سيارة نادرة عمرها 49 عامًا معروضة للبيع بحالة الزيرو

تعد سيارة فورد موستانج ماك 1، موديل 1971 حالة نادرة ومذهلة في عالم السيارات الكلاسيكية، حيث حافظت على نظافتها وحالتها الأصلية بشكل "يفوق الواقع".

هذه السيارة لم تقطع سوى مسافة ضئيلة للغاية رغم مرور ما يقرب من نصف قرن على إنتاجها، مما يجعلها مرشحًا قويًا لهواة جمع طرازات الجيل الأول من موستانج.

قصة المالك الواحد والشراء في عيد الميلاد

تحمل هذه الموستانج ماك 1 قصة فريدة، حيث قام مالكها الأصلي بشرائها جديدة في عام 1971 بمناسبة عيد ميلاده الحادي والعشرين.

بلغ سعر الشراء الأصلي للسيارة 4,002.99 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل حوالي 32,000 دولار اليوم بعد تعديله حسب معدلات التضخم.

والأكثر إثارة للدهشة، أن السيارة ظلت في حوزة المالك نفسه لمدة 49 عامًا.

تستمد هذه السيارة الكلاسيكية قوتها من محرك V8 الشهير سعة 351 بوصة مكعبة (351 cubic-inch).

يولد هذا المحرك قوة تبلغ 285 حصانًا (hp)، وهي قوة جيدة جدًا لسيارة من تلك الحقبة.

العامل الأكثر تأكيدًا على حالة السيارة الاستثنائية هو قراءة عداد المسافات، الذي لم يتجاوز 5,219 ميلاً فقط بعد 49 عامًا من الملكية.

نموذج نادر ونظيف للجيل الأول

تعتبر هذه الموستانج ماك 1 من طراز 1971، التي قطعت مسافة 5,219 ميلاً فقط، مثالاً نادرًا لـ "الناجين" من سيارات الجيل الأول.

بالنسبة لأي شخص يبحث عن سيارة موستانج كلاسيكية لم تتأثر أو تتعرض لتعديلات، فإن هذه السيارة تمثل فرصة فريدة نظرًا لحالتها البكر ومسافتها المقطوعة المنخفضة بشكل لا يصدق.