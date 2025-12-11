رئيس القابضة للمياه يشهد تسليم شهادات المأمونية لـ5 محطات بسوهاج





شهد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة، فعاليات تسليم شهادات اعتماد سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحي لخمسة من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تسلّم المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، الشهادات بعد اعتمادها رسميًا من اللجنة العليا للمياه التي تضم وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت المحطات المعتمدة: محطات مياه بيت علام – سوهاج غرب – طهطا – شطورة – المنشاة، بالإضافة إلى محطتي معالجة الصرف الصحي جرجا والهجارسة، وذلك بعد استيفاء متطلبات منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحي.

وأكد المهندس أحمد جابر أن حصول هذه المحطات على شهادات الاعتماد يأتي في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم تحقيق التنمية المستدامة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان تقديم خدمات بجودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يعكس التزام الشركات التابعة بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة.

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح بيومي أن شركة مياه سوهاج تواصل العمل لرفع عدد المحطات الحاصلة على الاعتماد، من خلال تنفيذ خطط تطوير شاملة تستهدف ضمان أعلى مستويات جودة المياه المنتجة ومطابقة الصرف الصحي المعالج للاشتراطات البيئية.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار إلى أن 32 محطة لمياه الشرب بمحافظة سوهاج – تمثل 70% من إجمالي المياه المنتجة – قد حصلت بالفعل على شهادة سلامة ومأمونية المياه، كما حصلت 9 محطات معالجة صرف صحي – تمثل 88% من المياه المعالجة – على شهادة تداول الصرف الصحي، موضحًا أن العمل جارٍ لاستكمال اعتماد 20 محطة إضافية تشمل 17 محطة مياه و3 محطات معالجة صرف صحي.

وأوضح الكيميائي منصور صابر، نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون المعامل والجودة، أن منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي تعتمد على تقييم شامل للمخاطر المحتملة ووضع إجراءات تصحيحية دقيقة للتحكم فيها، مع متابعة جودة المياه في جميع مراحلها بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحسين كفاءة التشغيل.

وشهد الفعالية عبر الفيديو كونفرانس عدد من قيادات سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة وشركة مياه سوهاج، من بينهم: الكيميائي محمود عبد الرحمن، الكيميائي محمد صادق علي، الكيميائي علاء محمد فريد، الكيميائي محمد عبد المولى، الكيميائي أحمد صلاح، والكيميائية أسماء حسن.