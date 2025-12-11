قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حتمية وقف الحرب في غزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة للمياه: إعداد مقيمي جوائز التميز وتوحيد معايير تقييم خدمة العملاء

القابضة
القابضة
ٱية الجارحى

نظّمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برنامجًا تدريبيًا شاملًا لإعداد المقيمين المعتمدين لجوائز التميز الداخلي في مجال خدمة العملاء والخط الساخن، للتأهيل للمشاركة فى الجائزة الوطنية جائزة مصر للتميز الحكومى وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

استهدف البرنامج تدريب المشاركين على محاور التميز المؤسسي، ومعايير التقييم، وآليات قياس الأداء والتحليل، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات في منظومات خدمة العملاء والخط الساخن. وضم البرنامج نخبة من العاملين من مختلف التخصصات بالشركة القابضة والشركات التابعة، في إطار خطة منهجية لبناء كوادر محترفة قادرة على قيادة عمليات التقييم والتحسين المستمر داخل القطاع.

وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار توجه الشركة لتوحيد المعايير والمفاهيم الخاصة بتقييم جائزة التميز الداخلي، وخاصة جائزة تميز خدمة العملاء التي ستبدأ عمليات تقييمها في يناير 2026، وجائزة المأمونية والجودة التي يجري العمل على تطوير معاييرها.

وقال رئيس الشركة القابضة: "التميز هدف استراتيجي نسعى إلى ترسيخه، ولا يتحقق إلا من خلال الاستثمار في العنصر البشري. فالعقل البشري أكثر قدرة وابتكارًا من أي تطور في الذكاء الاصطناعي، ودورنا هو تمكين هذا العنصر ليقود التطوير. نحرص على أن تكون عمليات التقييم قائمة على منهجية موحدة، ومؤشرات واضحة، وشفافية كاملة لضمان العدالة والمصداقية."

وأضاف المهندس أحمد جابر أن فوز الدكتورة لمياء مصطفى بجائزة أفضل موظفة عربية 2025 يمثل نموذجًا مشرفًا لما يمكن أن يحققه القطاع عندما تتكامل الجهود ويتم العمل وفق معايير مهنية دقيقة، مؤكدًا أن الشركة القابضة تطمح إلى أن تشهد جميع مراكز خدمة العملاء نقلة نوعية تعكس مكانة الجائزة الوطنية للتميز.

من جانبه أوضح محمد صلاح خليف، مدير عام التوعية والإعلام وخدمة العملاء، أنه تم تقسيم الشركات التابعة إلى مجموعات تنافسية بما يضمن تكافؤ الفرص بين مراكز خدمة العملاء، مشيرًا إلى أن الهدف هو الارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الشركات، وتقديم نموذج تنافسي يعبر عن روح الجائزة الوطنية ومعاييرها.

وتؤكد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرارها في تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تستهدف تطوير مهارات العاملين وتوحيد معايير الأداء داخل القطاع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تميز مؤسسي مستدام على مستوى الجمهورية.

القابضة لمياه الشرب خدمة العملاء الخط الساخن الصرف الصحي التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

تل أبيب

عاصفة بايرون تضرب إسرائيل بشدة.. أمطار غير مسبوقة وتحذيرات من فيضانات واسعة

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

ترشيحاتنا

محمود حمدي الونش

الونش وعواد ينتظمان في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

أليو ديانج

تطورات في ملف تجديد الأهلي للمالي أليو ديانج

خالد طلعت

خالد طلعت يعتذر لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهير بسبب منشور

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد