قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
اتجاه لنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. ما السبب؟
طقس الجمعة يكشف مفاجآت.. أمطار وشبورة وتحذيرات عاجلة
وفاة المرشح عن دائرة حدائق القبة أحمد جعفر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شهادات اعتماد سلامة ومأمونية المياه للشركة القابضة بسوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي

شهد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة، فعاليات تسليم شهادات اعتماد سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحي لخمسة من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تسلّم المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، الشهادات بعد اعتمادها رسميًا من اللجنة العليا للمياه التي تضم وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت المحطات المعتمدة: محطات مياه بيت علام – سوهاج غرب – طهطا – شطورة – المنشاة، بالإضافة إلى محطتي معالجة الصرف الصحي جرجا والهجارسة، وذلك بعد استيفاء متطلبات منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحي.

وأكد المهندس أحمد جابر أن حصول هذه المحطات على شهادات الاعتماد يأتي في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم تحقيق التنمية المستدامة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان تقديم خدمات بجودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يعكس التزام الشركات التابعة بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة.

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح بيومي أن شركة مياه سوهاج تواصل العمل لرفع عدد المحطات الحاصلة على الاعتماد، من خلال تنفيذ خطط تطوير شاملة تستهدف ضمان أعلى مستويات جودة المياه المنتجة ومطابقة الصرف الصحي المعالج للاشتراطات البيئية.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار إلى أن 32 محطة لمياه الشرب بمحافظة سوهاج – تمثل 70% من إجمالي المياه المنتجة – قد حصلت بالفعل على شهادة سلامة ومأمونية المياه، كما حصلت 9 محطات معالجة صرف صحي – تمثل 88% من المياه المعالجة – على شهادة تداول الصرف الصحي، موضحًا أن العمل جارٍ لاستكمال اعتماد 20 محطة إضافية تشمل 17 محطة مياه و3 محطات معالجة صرف صحي.

وأوضح الكيميائي منصور صابر، نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون المعامل والجودة، أن منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي تعتمد على تقييم شامل للمخاطر المحتملة ووضع إجراءات تصحيحية دقيقة للتحكم فيها، مع متابعة جودة المياه في جميع مراحلها بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحسين كفاءة التشغيل.

وشهد الفعالية عبر الفيديو كونفرانس عدد من قيادات سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة وشركة مياه سوهاج، من بينهم: الكيميائي محمود عبد الرحمن، الكيميائي محمد صادق علي، الكيميائي علاء محمد فريد، الكيميائي محمد عبد المولى، الكيميائي أحمد صلاح، والكيميائية أسماء حسن.

المياة الصرف الصحى مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى | حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء .. الإفتاء تجيب .. لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟ داعية إسلامى يوضح الطريقة .. كيف نطفئ نيران ذنوبنا؟ اتبع هذا العلاج النبوي

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر جزءًا جديدًا من «تاريخ الدول والملوك» لابن الفرات ضمن سلسلة التراث الحضاري

محافظ الغربية

محافظ الغربية: مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات لأجل أبنائنا | صور

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد