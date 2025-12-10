قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في  البنك المركزي لنحو 47.56 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

ويرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام  تعاملات اليوم الأربعاء  10 ديسمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر  

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك(الأهلى الكويتي، قناة السويس، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي) نحو  نحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( تنمية الصادرات، بنك الشركة المصرفية) لنحو  47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، الأهلي المتحد) ليصل 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي،إتش إس بي سي HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي) حوالي  47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطنى، المصري الخليجي، الأهلي، مصر، قطر الوطني ) ليسجل  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي التجاري،  البركة،  العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، القاهرة، التعمير والإسكان)  لنحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع. 

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو  47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء 

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء 

47.56 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 

47.61 جنيه للبيع.

