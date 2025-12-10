باستثمارات 70 مليون دولار.. وضع حجر أساس مصنع زجاج بمنطقة السخنة الصناعية

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمصنع شركة شين مين للزجاج داخل مدينة “سخنة 360”، المدينة الصناعية المتكاملة التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية ضمن نطاق منطقة السخنة الصناعية.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، و مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وممثلي المطور الصناعي والشركة الصينية، ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 163 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تزيد على 70 مليون دولار عند اكتمال مراحله الثلاث، فيما تبدأ المرحلة الأولى باستثمارات تتجاوز 30 مليون دولار. ويستهدف المصنع إنتاج الأواني الزجاجية ومنتجات البايركس وأدوات المائدة بطاقة تتجاوز 516 مليون قطعة سنويًا، وبما يوفر أكثر من 3,000 فرصة عمل.

وضع حجر الأساس لمصنع شين مين للزجاج بمنطقة السخنة الصناعية

ويُعد المشروع من المشروعات الصناعية النوعية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الحالية، خاصة في القطاعات التحويلية والزجاجية، ضمن جهود الهيئة لزيادة القدرة الإنتاجية الصناعية داخل مناطقها المختلفة والتوسع في المشروعات ذات القيمة المضافة التي تخدم السوق المحلية وتدعم خطط التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن عقد المشروع قد تم توقيعه قبل أسابيع قليلة، ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى في يوليو 2026، ليُمثل المشروع إضافة نوعية جديدة إلى مسيرة التطوير الصناعي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويعزز من مكانتها كمنصة جاذبة للاستثمارات الصناعية المتخصصة.