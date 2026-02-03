قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء 3 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة

تأتي المباراة ضمن الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الأهلي والبنك الأهلي، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بالمسابقة.

طاقم التحكيم

أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم محمود ناجي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من سمير جمال حكمًا مساعدًا أول، وأحمد توفيق حكمًا مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى محمد ممدوح مهمة الحكم الرابع.

حكام تقنية الفيديو

يتولى خالد الغندور مسؤولية حكم تقنية الفيديو VAR، ويعاونه هاني خيري حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو، في إطار حرص لجنة الحكام على تطبيق التقنية وضمان العدالة التحكيمية خلال اللقاء.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، في ظل أهمية النقاط الثلاث لكلا الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم الأهلي والبنك الأهلي مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأهلي البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز

