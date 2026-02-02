قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
استقرار المنظومة خط أحمر.. الأسنان ترفض تعديلات قانون المستشفيات الجامعية
روبلكس تشعل الجدل في مصر.. هل تحولت ألعاب الأطـ.فال إلى خطر رقمي؟
1.1 مليون دولار.. حكم سابق يلزم الزمالك بسداد مستحقات أيك السويدي في ملف عمر فرج
ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بنتلي تطرح كونتيننتال GT S موديل 2027 الجديدة بقدرات خارقة| صور

بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027
بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027
صبري طلبه

كشفت بنتلي عن طراز كونتيننتال GT S موديل 2027، ويأتي هذا الإصدار بتحديثات واضحة تمس التصميم الخارجي والجانب التقني، مع تركيز أكبر على المزج بين الأداء القوي والكفاءة التشغيلية، دون الخروج عن هوية السيارة المعروفة بالفخامة والرحابة. 

بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027

محرك وأداء بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027

تعتمد كونتيننتال GT S الجديدة على نظام هجين متطور أسهم في رفع مستويات القوة والعزم بشكل ملحوظ، حيث نجحت بنتلي من خلال هذه المنظومة في إضافة 128 حصانًا إضافيًا إلى قوة السيارة، لتصل المحصلة النهائية إلى 670 حصانًا.

بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027

وارتفع عزم الدوران الأقصى ليبلغ 930 نيوتن متر، بعد زيادة قدرها 160 نيوتن متر مقارنة بالجيل السابق، وتعكس هذه الأرقام توجه بنتلي نحو تحسين الأداء دون الاعتماد الكامل على محركات الاحتراق التقليدية، مع الاستفادة من التقنيات الكهربائية في تعزيز الاستجابة والتسارع.

بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027

بنتلي كونتيننتال GT S بتسارع قوي ومدى كهربائي 

تسجل بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027 أرقامًا لافتة بالنسبة لفئتها، حيث تنطلق من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية فقط، ما يضعها ضمن قائمة السيارات ذات الطابع الرياضي الواضح، ولا يقتصر دور النظام الهجين على تعزيز القوة فقط، بل يوفر أيضًا إمكانية القيادة الكهربائية الخالصة لمسافة تصل إلى 50 كيلومترًا.

بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027

تصميم بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027

حصلت كونتيننتال GT S الجديدة على مجموعة من التعديلات التصميمية التي تبرز طابعها الرياضي، حيث تأتي بشبك أمامي متعدد الفتحات، مع تشطيبات داكنة تعزز من حضور الواجهة. 

بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027

وتظهر السيارة بجنوط كبيرة الحجم ذات لون داكن وتصميم رياضي، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية بلمسات مظللة تضيف طابعًا أكثر حدة، كما زُودت المرايا الجانبية بعلب سوداء مع إشارات LED مدمجة، فيما تتيح السيارة خيار السقف المكشوف أو المغلق.

بنتلي كونتيننتال GT S بنتلي كونتيننتال GT S بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027 سيارة بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027 مواصفات بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027 السيارة بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027 سيارة بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027 الجديدة

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

نشات الديهي

الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بطلبة الأكاديمية العسكرية

الذهب

عضو شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

عمرو أديب

عمرو أديب: أكره الروبلوكس.. وأشيد بقرار وقف تداولها في مصر

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

