بنتلي تطرح كونتيننتال GT S موديل 2027 الجديدة بقدرات خارقة| صور

كشفت بنتلي عن طراز كونتيننتال GT S موديل 2027، ويأتي هذا الإصدار بتحديثات واضحة تمس التصميم الخارجي والجانب التقني، مع تركيز أكبر على المزج بين الأداء القوي والكفاءة التشغيلية، دون الخروج عن هوية السيارة المعروفة بالفخامة والرحابة.

بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027

محرك وأداء بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027

تعتمد كونتيننتال GT S الجديدة على نظام هجين متطور أسهم في رفع مستويات القوة والعزم بشكل ملحوظ، حيث نجحت بنتلي من خلال هذه المنظومة في إضافة 128 حصانًا إضافيًا إلى قوة السيارة، لتصل المحصلة النهائية إلى 670 حصانًا.

وارتفع عزم الدوران الأقصى ليبلغ 930 نيوتن متر، بعد زيادة قدرها 160 نيوتن متر مقارنة بالجيل السابق، وتعكس هذه الأرقام توجه بنتلي نحو تحسين الأداء دون الاعتماد الكامل على محركات الاحتراق التقليدية، مع الاستفادة من التقنيات الكهربائية في تعزيز الاستجابة والتسارع.

بنتلي كونتيننتال GT S بتسارع قوي ومدى كهربائي

تسجل بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027 أرقامًا لافتة بالنسبة لفئتها، حيث تنطلق من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية فقط، ما يضعها ضمن قائمة السيارات ذات الطابع الرياضي الواضح، ولا يقتصر دور النظام الهجين على تعزيز القوة فقط، بل يوفر أيضًا إمكانية القيادة الكهربائية الخالصة لمسافة تصل إلى 50 كيلومترًا.

تصميم بنتلي كونتيننتال GT S موديل 2027

حصلت كونتيننتال GT S الجديدة على مجموعة من التعديلات التصميمية التي تبرز طابعها الرياضي، حيث تأتي بشبك أمامي متعدد الفتحات، مع تشطيبات داكنة تعزز من حضور الواجهة.

وتظهر السيارة بجنوط كبيرة الحجم ذات لون داكن وتصميم رياضي، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية بلمسات مظللة تضيف طابعًا أكثر حدة، كما زُودت المرايا الجانبية بعلب سوداء مع إشارات LED مدمجة، فيما تتيح السيارة خيار السقف المكشوف أو المغلق.