سعر بنتلي بنتايجا سبيد 2026 في السعودية

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026، وتنتمي بنتايجا سبيد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة

مواصفات بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

زودت سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات داكنة على الشعار الأمامي، وبها مصابيح أمامية وخلفية ذات تصميم معتم، وبها شعارات Speed الذي يضيف لمسة من التفرد على جانبي السيارة، وبها عجلات جديدة مقاس 23 بوصه، وبها مقاعد جلدية فاخرة تحمل تطريز شعار Speed .

بالاضافة إلي ان سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 بها، تقسيم لوني أنيق يوازن بين اللون الرئيسي والجلد الثانوي الداكن، وبها زخارف من ألياف الكربون ، وبها سقف بانوراما واسع، ونظام تحكم مناخي مستقل في المقاعد الخلفية، ومخارج شحن من نوع USB-C .

محرك بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

تحصل سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 650 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية، وبها نمط ESC Dynamic، ومكابح من الكربون السيراميكية بقطر 440 مم .

ويوجد بـ سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 وضعية الدرفت Drift Mode، التي تتيح للسائق التحكم في الانزلاق الخلفي للسيارة .

سعر بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

تباع سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 50 ألف ريال سعودي .

نبذة عن شركة بنتلي في صناعة السيارات

شركة بنتلي هي صانع سيارات بريطاني فاخر، وتأسست عام 1919 على يد W.O. Bentley، وتشتهر بالجمع بين الأداء القوي والفخامة والحرفية اليدوية، وتعمل حاليًا ضمن مجموعة فولكس فاجن الألمانية، وتنتج طرازات من ضمنها، Continental GT و Bentayga و Flying Spur، مع التركيز على الجودة العالية والمواد الفاخرة وتصنيع محدود يضمن التفرد.