دعاء الفجر في الثاني من شعبان.. كلمات تفرج الهم وتريح القلب
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
«مؤلف ومخرج وحرامي».. الفنان إبرام سمير يكشف عن شخصيته ورسالة فيلمه الجديد
دروجبا: مصطفى شوبير «حارس مميز».. والأفضل مشاركة «الشناوي» أساسيًا هذا الموسم
دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر
5 أعمال قبل النوم في ثاني ليلة من شعبان .. أوصى بها رسول الله
مصطفى الفقي: ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر لدورها في وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي
تكنولوجيا وسيارات

سعر بنتلي بنتايجا سبيد 2026 في السعودية

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة
بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026، وتنتمي بنتايجا سبيد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة

مواصفات بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

زودت سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات داكنة على الشعار الأمامي، وبها مصابيح أمامية وخلفية ذات تصميم معتم، وبها شعارات Speed الذي يضيف لمسة من التفرد على جانبي السيارة، وبها عجلات جديدة مقاس 23 بوصه، وبها مقاعد جلدية فاخرة تحمل تطريز شعار Speed .

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 بها، تقسيم لوني أنيق يوازن بين اللون الرئيسي والجلد الثانوي الداكن، وبها زخارف من ألياف الكربون ، وبها سقف بانوراما واسع، ونظام تحكم مناخي مستقل في المقاعد الخلفية، ومخارج شحن من نوع USB-C .

محرك بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

تحصل سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 650 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية، وبها نمط ESC Dynamic، ومكابح من الكربون السيراميكية بقطر 440 مم .

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة

ويوجد بـ سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 وضعية الدرفت Drift Mode، التي تتيح للسائق التحكم في الانزلاق الخلفي للسيارة .

سعر بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

تباع سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 50 ألف ريال سعودي .

نبذة عن شركة بنتلي في صناعة السيارات

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة

شركة بنتلي هي صانع سيارات بريطاني فاخر، وتأسست عام 1919 على يد W.O. Bentley، وتشتهر بالجمع بين الأداء القوي والفخامة والحرفية اليدوية، وتعمل حاليًا ضمن مجموعة فولكس فاجن الألمانية، وتنتج طرازات من ضمنها، Continental GT و Bentayga و Flying Spur، مع التركيز على الجودة العالية والمواد الفاخرة وتصنيع محدود يضمن التفرد.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

