أخبار السيارات| هيونداي توسان 2027 الجديدة كليًا.. مقارنة بين رينو داستر وبايك X55 بالأسعار

ترامب يكشف عن خطة لبناء احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية بـ12 مليار دولار
هل ترفع الأعمال في النصف من شعبان اليوم؟.. 7 حقائق عليك معرفتها
حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين بأرضهم
لإصلاح أساليب الشرطة.. أمريكا تعتمد كاميرات الجسم لضباط إنفاذ القانون
بوابة الأزهر.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026
الإفتاء ترد على المشككين في فضل ليلة النصف من شعبان
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن لشهر شعبان
مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة
ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو
إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
هيونداي توسان 2027 الجديدة كليًا.. مقارنة بين رينو داستر وبايك X55 بالأسعار

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


هيونداي توسان 2027 الجديدة كليًا.. الأيقونة الرياضية تستعد للانطلاق
تستعد شركة هيونداي الكورية للدخول في مرحلة جديدة مع طراز توسان، أحد أبرز أسمائها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ووفقًا لما تشير إليه تقارير عالمية، تعمل الشركة على تطوير جيل جديد كليًا من توسان يحمل الرمز الداخلي NX5، على أن يتم الكشف الرسمي عنه في وقت لاحق من عام 2026، تمهيدًا لطرحه كموديل 2027.

مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور
استطاعت السيارة مرسيدس جي كلاس أن تخطف الأنظار مجددًا؛ بعد ظهور بعض الصور المحسنة للأيقونة الرياضية، عبر عدد من المنصات العالمية والمتخصصة في مجال السيارات، بلمسات أنيقة، سواء من ناحية التصميم الخارجي، أو المقصورة الداخلية.

الكشف عن فولكس فاجن Golf GTI بقوة 325 حصانا.. وهذا سعرها عالميا
احتفلت شركة فولكس فاجن بطراز GTI الشهير؛ بعد الكشف عن الإصدار الخاص Golf GTI Edition 50، والذي يمثل محطة بارزة في مسيرة واحدة من أشهر سيارات الهاتشباك الرياضية في العالم.

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح والدخيلة ، وذلك يوم الأحد 5 فبراير القادم.

مقارنة بين رينو داستر وبايك X55.. لمحبي السيارات الرياضية
يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات الرياضية، والتي تتنوع بحسبة التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع العلامات وبلد المنشأ، منها السيارات الصينية، والاصدارات التي تحمل العلامة الفرنسية، أبرزهم النسخة رينو داستر وبايك X55.

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2026 في السعودية
تعد تويوتا كورولا واحدة من أشهر السيارات التي قُدمت في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة السيدان المعروفة، وخلال سنوات طويلة، استطاعت كورولا أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى الاعتمادية المقدمة من الصانع الياباني.

لمحبي الـ"بيك أب".. المواصفات الكاملة لسيارة جريت وول باور| صور
تواصل جريت وول الصينية تعزيز حضورها في فئة سيارات البيك أب، من خلال طراز باور الذي يجمع بين الطابع الرياضي للطرق الوعرة والتحميل، وتقدم جريت وول باور بأبعاد كبيرة، مع قدرات ميكانيكية مختلفة وباقة من التجهيزات الداخلية وأنظمة السلامة.

ميتسوبيشي تقدم ASX وOutlander بلمسات خاصة .. صور
كشفت ميتسوبيشي عن تقديم إصدارات خاصة من طرازي ASX وOutlander، حيث تعزز النسختين من حضورهما في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

ليلة النصف من شعبان

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح 25 سرا لا تعرفه

مفتي الجمهورية في احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

ختام البرنامج الفكري والثقافي لدار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح دار الإفتاء يستعرض فرص ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة الفتوى

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

