رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بحالة من التفاؤل في السوق.

أداء المؤشرات الرئيسية:

صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.99% ليصل إلى 48059 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% عند 58046 نقطة.

زاد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.2% ليبلغ 21868 نقطة.

قفز مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.93% مسجلاً 4953 نقطة.

مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة:

ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.89% ليصل إلى 12572 نقطة.

صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.87% مسجلاً 17366 نقطة.

ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليصل إلى 4974 نقطة.

