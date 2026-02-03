ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بحالة من التفاؤل في السوق.
أداء المؤشرات الرئيسية:
صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.99% ليصل إلى 48059 نقطة.
ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% عند 58046 نقطة.
زاد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.2% ليبلغ 21868 نقطة.
قفز مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.93% مسجلاً 4953 نقطة.
مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة:
ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.89% ليصل إلى 12572 نقطة.
صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.87% مسجلاً 17366 نقطة.
ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليصل إلى 4974 نقطة.