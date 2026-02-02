قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هيونداي توسان 2027 الجديدة كليًا.. الأيقونة الرياضية تستعد للانطلاق

هيونداي توسان
هيونداي توسان

تستعد شركة هيونداي الكورية للدخول في مرحلة جديدة مع طراز توسان، أحد أبرز أسمائها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ووفقًا لما تشير إليه تقارير عالمية، تعمل الشركة على تطوير جيل جديد كليًا من توسان يحمل الرمز الداخلي NX5، على أن يتم الكشف الرسمي عنه في وقت لاحق من عام 2026، تمهيدًا لطرحه كموديل 2027.

هيونداي توسان وتحول واضح في لغة التصميم 

تشير التقارير المتداولة إلى أن هيونداي قررت التخلي عن الخطوط الانسيابية التي ظهرت في الأجيال السابقة، والانتقال إلى أسلوب أكثر جرأة يعتمد على الأشكال الصندوقية والملامح الحادة.

هيونداي توسان

ويظهر هذا التحول من خلال المصابيح الأمامية النحيفة، وتوزيع وحدات الإضاءة بأسلوب رباعي يمنح الواجهة طابعًا أكثر صلابة، كما يُتوقع أن تعتمد السيارة على جنوط رياضية بتصميم أقرب إلى نمط شبكي مستوحى من شكل بيت العنكبوت.

وتعتمد توسان الجديدة على مجموعة من التفاصيل التي تعكس هوية هيونداي الحديثة، وتشمل هذه العناصر استخدام إضاءة البكسل المميزة في المصابيح الأمامية والخلفية، وهي سمة أصبحت مرتبطة بتصاميم الشركة الأخيرة.

هيونداي توسان

كما يأتي غطاء المحرك بتصميم Clamshell الذي يمنح الواجهة مظهرًا عصريًا، مع أعمدة أمامية بلون متباين، ونوافذ خلفية تعزز الإحساس بالطابع الصندوقي، وتكتمل الصورة بمرايا جانبية مدمج بها إشارات ضوئية.

خيارات هجينة ماذا عن المدى الكهربائي؟

تتجه هيونداي إلى توسيع الاعتماد على أنظمة الدفع الهجينة في توسان NX5  وتشير التقارير إلى تطوير محرك هجين تقليدي HEV بسعة 2.0 لتر، يركز على تحسين كفاءة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.

هيونداي توسان

كما يُنتظر تقديم نسخة هجينة قابلة للشحن Plug-in Hybrid بمحرك سعة 1.6 لتر، يُتوقع أن توفر مدى قيادة كهربائي خالص يصل إلى نحو 100 كيلومتر بشحنة واحدة.

تجهيزات توسان المتوقعة 

تستعد هيونداي لإحداث نقلة نوعية في تجربة الاستخدام داخل توسان الجديدة، فمن المنتظر أن تعتمد السيارة على نظام معلومات وترفيه مطور بالكامل، مع شاشة مركزية كبيرة تمتد بعرض لوحة القيادة، في تصميم قريب من الأسلوب المعتمد في سيارات تسلا.

هيونداي توسان

كما ستدعم المقصورة نظام أوامر صوتية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسمح بتفاعل أكثر سلاسة بين السائق والأنظمة المختلفة داخل السيارة، بالإضافة إلى استخدام باقة من عناصر الحماية عالية الأداء، وتقنيات دعم قائد المركبة.

