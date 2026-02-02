مقارنة بين رينو داستر وبايك X55.. لمحبي السيارات الرياضية

يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات الرياضية، والتي تتنوع بحسبة التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع العلامات وبلد المنشأ، منها السيارات الصينية، والاصدارات التي تحمل العلامة الفرنسية، أبرزهم النسخة رينو داستر وبايك X55.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين رينو داستر وبايك X55 وأحدث الأسعار في السوق المصري.

المحرك والأداء

تستمد رينو داستر قوتها من محرك تربو رباعي الاسطوانات 4 بلندر، سعة 1.3 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

رينو داستر

وتأتي بايك X55 بمحرك رباعي الأسطوانات أيضًا، 4 سلندر، ولكن بسعة 1.5 لتر تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية تقدر بحوالي 185 حصان، و305 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء، دفع أمامي.

الأبعاد الخارجية

تأتي رينو بنسبة طول كلي بلغت 4343 مم، و2069 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1661 مم، وخلوص أرضي يقدر بحوالي 217 ملم، مع الارتكاز على قاعدة عجلات تبلغ 2657 مم.

بايك X55

ترتكز سيارة بايك X55 على قاعدة عجلاتها بطول 2.735 مم، بينما يبلغ الطول الكلي حوالي 4.620 مم، و1.886 مم للعرض الكلي، و1.680 مم للارتفاع.

أسعار رينو داستر وبايك X55 في السوق المصري

يتراوح سعر السيارة رينو داستر بين مليون و100 ألف جنيه و مليون و315 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر سيارة بايك بين مليون 50 ألف جنيه و مليون 240 ألف جنيه.