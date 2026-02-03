أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2026 في السعودية

تعد تويوتا كورولا واحدة من أشهر السيارات التي قُدمت في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة السيدان المعروفة، وخلال سنوات طويلة، استطاعت كورولا أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى الاعتمادية المقدمة من الصانع الياباني.

وتنطلق السيارة تويوتا كورولا موديل 2026 في السوق السعودي، عبر مجموعة متنوعة من الفئات وخيارات المحركات، وبسعر يبدأ من 79,350 ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2026

محرك وأداء تويوتا كورولا 2026

تأتي تويوتا كورولا 2026 بمحرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 119 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن متر، ومعدل استهلاك يصل إلى 21.4 كيلومتر لكل لتر، بينما تستمد أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، أما الفئة الأعلى من حيث الأداء، فتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، بقوة تصل إلى 168 حصانًا وعزم دوران 200 نيوتن متر،

وتكتمل الخيارات بنسخة كورولا الهجينة، التي تعتمد على محرك بنزين سعة 1.8 لتر مدعوم بمحرك كهربائي، بقوة إجمالية تبلغ 121 حصانًا وعزم دوران 142 نيوتن متر، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى 27.6 كيلومتر لكل لتر.

تويوتا كورولا وأبرز التجهيزات

تقدم تويوتا كورولا 2026 مجموعة من المواصفات تشمل مصابيح أمامية LED بتصميم عصري، إلى جانب شاشة لمس قياس 9 بوصات تدعم نظام أبل كار بلاي، كما تتوفر فتحة سقف كهربائية في بعض الفئات، مع نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، ومثبت سرعة، ونظام تنبيه مغادرة المسار.

وتضم المقصورة أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ومرايا جانبية كهربائية، بالإضافة إلى وسائد هوائية تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة للركاب، ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع والثبات الالكتروني EBD وESP.

تويوتا كورولا 2026

أسعار تويوتا كورولا 2026 في السوق السعودي

تتنوع أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية وفقًا للفئة ونوع المحرك، يبدأ سعر نسخة 1.5L XLI من 79,350 ريال سعودي، بينما تأتي فئة 1.5L XLI Executive بسعر 83,030 ريال سعودي، بينما تقدم نسخة كورولا الهجينة بمحرك 1.8 لتر بسعر 88,780 ريال سعودي.

أما الفئات المزودة بمحرك 2.0 لتر، فيبدأ سعر نسخة XLI من 83,608 ريال سعودي، وترتفع إلى 87,055 ريال سعودي لفئة XLI Executive، وتصل أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 94,300 ريال سعودي لنسخة XLI Executive MR، بينما يبلغ سعر فئة GLI MR إلى 99,015 ريال سعودي.