الكشف عن ميتسوبيشي دستنيتور الجديدة كليًا بتصميم رياضي| صور

كشفت ميتسوبيشي اليابانية عن سيارتها الجديدة كليًا دستنيتور على الساحة العالمية، لتدخل بها المنافسة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ويأتي هذا الطراز كخطوة جديدة تعكس توجه العلامة نحو الجمع بين التصميم العصري والتجهيزات العملية، مع الحفاظ على هوية ميتسوبيشي اليابانية.

تصميم ميتسوبيشي دستنيتور

تعتمد ميتسوبيشي دستنيتور على خطوط تصميم حادة، بينما ترتكز على عجلات قياس 18 بوصة تعزز من الثبات والشكل الرياضي، وتتميز الواجهة الأمامية بشبك داخلي بتصميم سداسي يمنح السيارة طابعًا عصريًا، إلى جانب مصابيح LED أمامية وخلفية بتوقيع ضوئي مستوحى من شكل حرف T، كما تظهر اللمسات الرياضية في الصادم الأمامي المعزز، مع قضبان مزدوجة على جانبي السقف.

ميتسوبيشي دستنيتور

لم تكتف ميتسوبيشي بالشكل فقط، بل حرصت على دمج عناصر تصميم تخدم الجانب العملي، مثل المنظومة الضوئية المتكاملة التي توفر رؤية أفضل، إلى جانب التوازن الواضح بين ارتفاع السيارة وانسيابية الخطوط الجانبية، وهذا التناسق يمنح دستنيتور شخصية رياضية من فئتها.

ميتسوبيشي دستنيتور

تجهيزات ميتسوبيشي دستنيتور

تقدم ميتسوبيشي دستنيتور تجربة سقفًا بانوراميًا، وشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto لتسهيل الاتصال بالهواتف الذكية، وتكتمل الصورة بشاشة عدادات رقمية قياس 8 بوصات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تعزز من سهولة التحكم.

ميتسوبيشي دستنيتور

وتدعم المقصورة نظام إضاءة محيطية يمكن تخصيصها حتى 64 لونًا، كما تم تزويد السيارة بنظام Yamaha Dynamic Sound Premium المكون من 8 مكبرات صوت، ويشمل التجهيز أيضًا نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إضافة إلى خاصية الشحن اللاسلكي.

ميتسوبيشي دستنيتور

أداء ومحرك ميتسوبيشي دستنيتور

تعتمد ميتسوبيشي دستنيتور على محرك توربو MIVEC بسعة 1.5 سي سي، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ويستطيع المحرك أن ينتج قوة قدرها 161 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.