بسعر لا يصدق .. كابريكون 01 تخطف أنظار عشاق الـ"سوبر كارز"

شهد معرض ريتروموبيل في باريس ظهورًا لافتًا لسيارة كابريكون 01 زاغاتو، التي نجحت في جذب اهتمام محبي الـ"سوبر كارز"، حيث جاءت السيارة بلون أصفر واضح وتصميم رياضي ينتمي إلى فئة السيارات الخارقة، ما جعلها محط تركيز واهتمام كبير.

ويأتي طراز كابريكون 01 ثمرة تعاون تصميمي مع دار زاغاتو الإيطالية، وهو ما يفسر ارتباط الاسم بالعلامة المعروفة بتاريخها في تصميم السيارات الرياضية المحدودة الإنتاج.

كابريكون 01 زاغاتو

تصميم كابريكون 01 زاغاتو

تعتمد كابريكون 01 على لغة تصميم تركز على الانسيابية والجرأة البصرية، حيث يظهر السقف بخط مقوس يمنح السيارة طابعًا كلاسيكيًا معاصرًا في الوقت نفسه، وتستكمل الملامح الخارجية بجنوط رياضية ذات تصميم خماسي الأضلاع مستوحى من شكل النجمة.

وتبرز المصابيح الأمامية بتصميم لوزي حاد تعمل بتقنية LED، ما يعزز من حضور الواجهة الأمامية، كما زُوّدت السيارة بصادم أمامي رياضي صُمم لدعم التدفق الديناميكي للهواء، مع تفاصيل خارجية تهدف إلى تحسين الأداء الهوائي.

كابريكون 01 زاغاتو

محرك كابريكون 01 زاغاتو

تعتمد كابريكون 01 زاغاتو على محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 5.2 لتر مزود بشاحن فائق، وهو محرك مستمد في الأساس من فورد، لكنه خضع لسلسلة من التعديلات الهندسية داخل منشآت كابريكون.

وأسفرت هذه التعديلات عن رفع القوة الإجمالية إلى 888 حصانًا، أو ما يعادل 900 حصان وفق معيار PS الأوروبي، مع عزم دوران يقارب 1,000 نيوتن متر.

كابريكون 01 زاغاتو

كابريكون 01 زاغاتو وتسارع مذهل

بفضل هذه المنظومة الميكانيكية، تحقق كابريكون 01 أرقام أداء تضعها ضمن نطاق السيارات الخارقة، إذ تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 3 ثوانٍ، كما تصل السرعة القصوى إلى نحو 360 كيلومترًا في الساعة.

كابريكون 01 زاغاتو

كابريكون 01 زاغاتو بعدد محدود وبسعر خيالي

يأتي طرح كابريكون 01 ضمن فئة السيارات ذات الإنتاج المحدود، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سعرها في الأسواق، إذ يبلغ سعر السيارة نحو 2.95 مليون يورو، أي ما يعادل تقريبًا 3.5 مليون دولار أمريكي.