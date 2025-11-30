قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة جزيرة الدهب ومركز الخط الساخن لمتابعة كفاءة التشغيل

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب ومركز الخط الساخن لمتابعة كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة
رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب ومركز الخط الساخن لمتابعة كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة
علا محمد

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية بمحطة مياه جزيرة الدهب، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة وقياس جودة المياه المنتجة.

وخلال الجولة، شدد رئيس مياه الشرب بالجيزة على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بطرق التشغيل القياسية، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية لضمان استدامة العمل بكفاءة عالية.

وأوضح حفناوي أن محطة مياه جزيرة الدهب تعمل بطاقة تصميمية ٧٢٥ ألف م³/ يوم، وتخدم ما يقرب من ٢.٥ مليون نسمة من سكان مناطق: المنيب – ساقية مكي – العمرانية – الهرم – فيصل – وجزء من مدينة الجيزة، مشيراً إلى أن المحطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، كما أن معمل المحطة حاصل على شهادة الأيزو الدولية بما يساير معايير الجودة العالمية.

وفي إطار متابعة منظومة استقبال شكاوى المواطنين، تفقد رئيس مياه الشرب بالجيزة مركز الخط الساخن 125، واطلع على آلية تلقي البلاغات وتسجيلها وتحويلها للفرق الميدانية، بالإضافة إلى متابعة مراحل التعامل مع البلاغ لحين غلقه، مؤكداً أن الخط الساخن يُعد أداة حقيقية لمراقبة أداء القطاعات الفنية وقياس سرعة استجابتها لشكاوى المواطنين، وأن جزءاً أساسياً من تقييم أداء إدارات التشغيل والصيانة يرتبط بمدى سرعة ودقة تعاملها مع البلاغات.

ووجه حفناوي برفع كفاءة قنوات تواصل المواطنين مع الشركة، مؤكداً أن استقبال البلاغات يتم عبر الخط الساخن 125، وكذلك من خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01221799777، بما يتيح سرعة وسهولة وصول الشكاوى على مدار الساعة.

وأكد رئيس مياه الشرب بالجيزة أن الجولات الميدانية تهدف إلى دعم العاملين وتقييم الأداء ميدانياً، مشيراً إلى أن تحسين الخدمة ورفع رضا المواطنين يمثلان محوراً أساسياً في استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.

المهندس محمد حفناوي محمد حفناوي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حفناوي منظومة استقبال شكاوى المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

البابا لاون

قداسة البابا لاون من بعبدا: صمود اللبنانيين شهادة حيّة لصنّاع السلام

رهبان الدير المحرق

دير المحرق يشارك أسيوط فرحتها بترقية الأنبا يؤانس لرتبة مطران بيد البابا | صور

اقتحام المزلقان

النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات للحفاظ على الأرواح ومنع تعطيل القطارات

بالصور

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي يهدي تكريمه بشرم الشيخ لوالدته| صور

هانى رمزي
هانى رمزي
هانى رمزي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد