رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة جزيرة الدهب ومركز الخط الساخن لمتابعة كفاءة التشغيل

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية بمحطة مياه جزيرة الدهب، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة وقياس جودة المياه المنتجة.

وخلال الجولة، شدد رئيس مياه الشرب بالجيزة على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بطرق التشغيل القياسية، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية لضمان استدامة العمل بكفاءة عالية.

وأوضح حفناوي أن محطة مياه جزيرة الدهب تعمل بطاقة تصميمية ٧٢٥ ألف م³/ يوم، وتخدم ما يقرب من ٢.٥ مليون نسمة من سكان مناطق: المنيب – ساقية مكي – العمرانية – الهرم – فيصل – وجزء من مدينة الجيزة، مشيراً إلى أن المحطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، كما أن معمل المحطة حاصل على شهادة الأيزو الدولية بما يساير معايير الجودة العالمية.

وفي إطار متابعة منظومة استقبال شكاوى المواطنين، تفقد رئيس مياه الشرب بالجيزة مركز الخط الساخن 125، واطلع على آلية تلقي البلاغات وتسجيلها وتحويلها للفرق الميدانية، بالإضافة إلى متابعة مراحل التعامل مع البلاغ لحين غلقه، مؤكداً أن الخط الساخن يُعد أداة حقيقية لمراقبة أداء القطاعات الفنية وقياس سرعة استجابتها لشكاوى المواطنين، وأن جزءاً أساسياً من تقييم أداء إدارات التشغيل والصيانة يرتبط بمدى سرعة ودقة تعاملها مع البلاغات.

ووجه حفناوي برفع كفاءة قنوات تواصل المواطنين مع الشركة، مؤكداً أن استقبال البلاغات يتم عبر الخط الساخن 125، وكذلك من خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01221799777، بما يتيح سرعة وسهولة وصول الشكاوى على مدار الساعة.

وأكد رئيس مياه الشرب بالجيزة أن الجولات الميدانية تهدف إلى دعم العاملين وتقييم الأداء ميدانياً، مشيراً إلى أن تحسين الخدمة ورفع رضا المواطنين يمثلان محوراً أساسياً في استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.