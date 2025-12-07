كأس العرب.. موعد مواجهة سوريا وفلسطين والقنوات الناقلة

يخوض منتخبا سوريا وفلسطين مباراة قوية مساء اليوم الأحد على ملعب استاد المدينة التعليمة لسطيني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب 2025.

المنتخب السوري لديه 4 نقاط بعد الفوز على تونس والتعادل مع قطر ويتواجد في المركز الثاني ويطمح للتأهل إلى ربع النهائي.

أما فلسطين، متصدر المجموعة الأولى، فلديه الرصيد ذاته بعد الفوز على قطر والتعادل مع تونس، ويبحث عن تأهل تاريخي للفدائي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة فلسطين وسوريا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين الثامنة مساء بتوقيت سوريا والسعودية.

تنقل مباراة سوريا وفلسطين عبر شبكة قنوات beIN Sports، بالإضافة إلى باقة واسعة من القنوات العربية المفتوحة مثل دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، والكويت الرياضية، وتطبيق "شاشا".