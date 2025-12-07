قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تكشف ألغاز موت السباح يوسف وفساد مسئولين واستدعاء رئيس الاتحاد
إيرادات الأفلام.. فرحة أحمد السعدني وتراجع عمرو يوسف
رئيس الوزراء اللبناني: لسنا في حالة سلام مع إسرائيل
نفق يربط بينهما.. تفاصيل تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
ملكية ناد ودور سفير سياحي.. تفاصيل العرض السعودي التاريخي لخطف محمد صلاح
ميرز: سبب عدم زيارة نتنياهو لألمانيا هو مذكرة توقيف المحكمة الجنائية
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
رياضة

الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة

يارا أمين

حرص الإعلامي أحمد شوبير، على دعم نجم ليفربول محمد صلاح خاصة بعد أزمته الأخيرة وتدهور علاقته مع آرني سلوت.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الأفضل دائماً”.

كان محمد صلاح نجم فريق ليفربول أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته القوية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول أخل بوعوده معه، وأنه يشعر بأن النادي تخلى عنه.

وقال صلاح إنه قدّم الكثير للفريق عبر السنوات، لكنه لا يجد تفسيرًا لوضعه الحالي، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأن هناك من لا يريد استمراره داخل النادي.

وأوضح النجم المصري أنه أخبر عائلته بالحضور إلى مواجهة برايتون لأنها قد تكون مباراته الأخيرة في آنفيلد قبل الانضمام لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه سيستمتع بهذه المباراة لأنها ربما تكون "وقفة وداع".

وانتقد صلاح النتائج الأخيرة، معتبرًا أن الأهداف التي يستقبلها الفريق "سخيفة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يهاجم زملاءه.

وأكد أنه سيظل يحب ليفربول دائمًا، إلا أن ما يمر به حاليًا "غير مقبول وغير مفهوم"، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن النادي يتجاهله ويلقي عليه اللوم.

ضبطيات قوات حرس الحدود
نور الغندور
