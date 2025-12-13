بين الغضب والمفاوضات.. أزمة مصدق تهدد الاستقرار الفني والمالي للزمالك

يجري مسؤولو نادي الزمالك محاولة أخيرة مع المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لإقناعه بالعودة إلى صفوف الفريق.

محاولات احتواء الأزمة

شهدت الأيام الماضية اتصالات ومفاوضات مكثفة بين إدارة القلعة البيضاء والمغربي، في محاولة للوصول إلى حل ودي يضمن عودة اللاعب.

وعرض المجلس على مصدق دفع جزء من مستحقاته المالية الحالية والمتأخرة، مثل باقي لاعبي الفريق، إلى جانب تقديم ضمانات واضحة بشأن انتظام صرف باقي المستحقات في الفترة المقبلة، مع وعد بإشراكه في الخطة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

الأبعاد المالية والقانونية

وتأتي هذه التحركات ليس فقط لأسباب فنية، بل أيضًا لتفادي تحمل الزمالك القيمة الكاملة لعقد اللاعب في حال استمراره في فسخ التعاقد، وهو ما قد يكلف خزينة النادي مبالغ مالية كبيرة في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها الفريق.

حالة اللاعب

حتى الآن، لم تؤتي المحاولات ثمارها بسبب حالة الغضب التي يشعر بها مصدق نتيجة ما وصفه بسوء المعاملة، إلى جانب شعوره بالتجاهل من جانب النادي.