ڤودافون مصر تجدد شراكتها مع محمد صلاح كسفير للجيل الخامس (5G) مع توسع التغطية على مستوى الجمهورية

أعلنت ڤودافون مصر رسميًا عن تجديد شراكتها الممتدة من 2017 مع نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح كسفير لتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، في خطوة تعكس استمرار التزام الشركة بالريادة والتميز، تجمع هذه الشراكة بين الأداء الاستثنائي والرؤية المستقبلية، ويأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق ڤودافون مصر لأوسع تغطية لتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، الممتدة حاليًا من الإسكندرية إلى أسوان عبر أكثر من 3,000 منطقة عمرانية على مستوى الجمهورية.

فمنذ شهر يونيو الماضي، شهدت خدمات الجيل الخامس (5G) توسعًا متسارعًا، حيث ارتفع عدد المناطق الداعمة للتكنولوجيا من نحو 2,000 منطقة إلى أكثر من 3,000 منطقة عمرانية حاليًا، تأكيدًا لالتزام الشركة بالاستثمار في تعزيز بنيتها التحتية، بما يرسّخ ريادتها في التغطية على مستوى مصر، ويجعل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس متاحة في كبرى المدن والمحافظات من شمال الجمهورية إلى جنوبها.

يأتي هذان الإعلانان في توقيت بالغ الأهمية، حيث تطبق ڤودافون مصر خطة تستهدف نشر خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) بسرعة وعلى نطاق جغرافي يشمل جميع أنحاء البلاد، تأتي جهود توسيع التغطية في إطار حرص الشركة على تحقيق هدفها المتمثل في بناء تكنولوجيا رائدة للجيل الخامس (5G) تعكس قوة وحضور ڤودافون مصر في كل لحظة من حياة المصريين. وفي قلب هذه الرؤية المستقبلية، تستمر ڤودافون مصر في تعزيز ارتباط علامتها التجارية بأحد أهم الرموز الرياضية الوطنية، حيث يتجدد دور محمد صلاح كرمز لرؤية ڤودافون مصر لمستقبل الاتصالات عبر تكنولوجيا الجيل الخامس(5G) من خلال شراكة طويلة الأجل قائمة على الثقة والقيم المشتركة.

قال كريم عيد، نائب الرئيس للقطاع التجاري في ڤودافون مصر “تجديد شراكتنا مع محمد صلاح يعكس قوة واحدة من أكثر الشراكات طويلة الأمد تأثيرًا في السوق المصري، ويؤكد التزام ڤودافون مصر ببناء علاقات قائمة على الثقة والاستمرارية والنجاح المشترك. محمد صلاح يواصل دوره كسفير لتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) لڤودافون مصر، مجسدًا قيم القيادة، والثبات، والفخر الوطني التي تمثل جوهر علامتنا في هذه المرحلة.

ويأتي هذا التجديد بالتوازي مع توسعنا السريع في نشر تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، مما يتيح أوسع تغطية للجيل الخامس على مستوى الجمهورية. هذه الاستثمارات تعزز قدرتنا على تقديم تجارب رقمية سلسة وعالية الجودة، خاصة في مجال البث المباشر ومشاهدة المحتوى، مع اقتراب فعاليات كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية، حيث تصبح السرعة والاستقرار عنصرين أساسيين في تجربة العملاء.

وأضاف عيد أن هذه الشراكة تعكس التقاء رؤية ڤودافون مصر في قيادة مستقبل الاتصالات مع نموذج عالمي للأداء والتميز، بما يساهم في تقديم تجربة رقمية أكثر قوة واتصالًا لملايين المصريين."

وفي إطار هذه الرؤية، يواصل محمد صلاح دوره كسفير لعلامة ڤودافون مصر ولتكنولوجيا الجيل الخامس (5G). فكما يحضر محمد صلاح في كل لحظة حاسمة مع مصر، تثبت تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) من ڤودافون حضورها المؤثر في كل مكان، بما يتيح للعملاء العمل والتواصل والترفيه والاستمتاع بتجربة رقمية متكاملة مدعومة بأوسع تغطية للجيل الخامس في مصر على الإطلاق.

وتمثل هذه التكنولوجيا نقلة نوعية في مستقبل الاتصالات، حيث توفر اتصالًا أكثر استقرارًا وسرعات أعلى تضمن بثًا مباشرًا ومكالمات فيديو دون انقطاع، وتُحدث تحولًا جذريًا في جودة الاتصالات والمؤتمرات المرئية، إلى جانب كفاءة متقدمة تعزز أداء الشبكات وترفع قدرتها الاستيعابية، وتدعم تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) في قطاعات حيوية مثل الصحة والصناعة والتعليم والنقل، فضلًا عن دورها في تطوير حلول المدن الذكية، وتعزيز الابتكار، وتقديم تجارب واقع معزز وافتراضي (AR/VR) أكثر تطورًا، بما يرسخ أسس مستقبل رقمي تفاعلي وقوي في مصر

