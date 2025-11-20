السم في زجاجة بيرة.. إحباط اغتيال ضابط رفيع المستوى بوزارة الدفاع الروسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أحد سكان جمهورية دونيتسك الشعبية خطط لاغتيال ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بتوجيهات من استخبارات كييف.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان مقتضب له: “كييف خططت لاغتيال الضابط الرفيع المستوى بوزارة الدفاع باستخدام خليط سام بريطاني الصنع مُضاف إلى زجاجات بيرة كهدايا”.

وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير إعلامية أن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية قالت إن الاستخبارات الأوكرانية جندت 4 أشخاص للتخطيط لمحاولة اغتـ ـيال مسئول روسي.

فيما أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 في هجمات بالمسيرات على العاصمة كييف الليلة الماضية.

كما تصدّت الدفاعات الأوكرانية لهجوم روسي واسع على العاصمة كييف، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل اليوم، الخميس.

وأفاد مراسل القناة بسماع دوي انفجارات متفرقة في أنحاء كييف، مؤكداً أن القوات الروسية استهدفت العاصمة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.