الأمن الروسي: استهداف مطار ومركز استطلاع أوكراني ردا على محاولة اختطاف مقاتلة

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم "الثلاثاء"، بأن القوات الروسية استهدفت مركز استطلاع للاستخبارات الأوكرانية في كييف ومطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، بصواريخ "كينجال"، ردا على محاولة اختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" القادرة على حمل صواريخ فرط صوتية.

وأكد جهاز الأمن الروسي وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن مديرية جهاز الأمن الفيدرالي، كشفت وأحبطت عملية اختطاف الطائرة المقاتلة، وكشف الجهاز في البيان أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، لاختطاف المقاتلة "ميج-31" المزودة بصواريخ "كينجال".