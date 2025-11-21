

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة رادوستنويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتحرير نوفوسيليوفكا وستافكي وماسلياكوفكا ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أنها تم تنفيذ 6 ضربات جماعية ضخمة استهدفت منشآت ومرافق المجمع الصناعي العسكري الأوكراني خلال أسبوع

وأشارت إلى أن أسطول البحر الأسود يدمر زورقَين مسيرين أوكرانيين في الجزء الشمالي الشرقي من البحر الأسود.

كما شنت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية واسعة النطاق ضد منشآت عسكرية وصناعية وطاقة أوكرانية ردا على هجمات كييف الإرهابية.

واضافت الوزارة : مجموعة قوات "المركز" الروسية تحيد أكثر من 3165 جنديا أوكرانيا ، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" تبلغ أكثر من 1570 جندياً.

ولفتت إلى أن مجموعة قوات "الشرق" الروسية تحيد نحو 1800 جندي أوكراني

فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية جراء عمليات مجموعة قوات "الشمال" بلغت 1155 عسكرياً ودبابة واحدة و31 مستودع ذخيرة ومعدات.