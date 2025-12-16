"تمكين المرأة رقميا" يتصدر فعاليات وأنشطة الثقافة بالغربية.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ندوة تثقيفية بعنوان "دور الرقمنة والتكنولوجيا في تمكين المرأة"، وذلك صباح يوم الاثنين، بمكتبة دار الكتب بطنطا، ضمن برامج وأنشطة وزارة الثقافة.

وجاء ذلك بحضور طالبات مدرسة قاسم أمين الثانوية للبنات، تحدث د. محمد السعيد قطب، رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة بالغربية، عن التطور الهائل في التكنولوجيا الحديثة خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك بات تحديا كبيرا أمام تمكين المرأة للإستفادة منها في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتعليم.

كما أوضح "قطب" أن تمكين المرأة رقميا يرتكز حول عدة محاور، منها :توفير التدريب والفرص، ودعم ريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز الشمول المالي والتكنولوجي، وبناء بيئة رقمية آمنة من خلال المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير مهاراتها الرقمية وإدماجها في سوق العمل الرقمي لتعزيز استقلالها الاقتصادي، مع توفير آليات للحماية من التنمر الإلكتروني والمخاطر الرقمية الأخرى.

يذكر أن الندوة التثقيفية نفذت من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.



عن سينما شادي عبد السلام، قالت منى عبد العزيز، مسئول الوعي الأثري بالغربية، بأن الراحل قدم رؤية فنية عميقة للروح المصرية الأصيلة وتاريخها الغني، حيث أوضحت بأن أعماله السينمائية والتسجيلية أبرزت الهوية المصرية للحضارة الفرعونية، في أفلام: الفلاح الفصيح، والأهرامات، وإخناتون، وكرسي توت عنخ آمون الذهبي، والمومياء، الذي أختير ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما وعقد القصر لقاء ثقافيا بعنوان "القيم الأخلاقية"، وذلك بحضور الشيخ سعد الشهاوي، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية.