اجتماع موسع لوزير الإسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لـ "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة منفذو المشروعات والشركات المنفذة.



وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال كافة الأعمال المتبقية من المشروعات ضمن هذه المرحلة، مشددًا على المتابعة الميدانية الدورية بالقرى المُستهدفة بالمُبادرة في مختلف المحافظات نطاق عمل وزارة الإسكان، للاطمئنان على الموقف التنفيذي، ومتابعة تشغيل المشروعات المختلفة، لما لها من أهمية تُسهم في تحقيق فائدة مُباشرة للمواطنين من أهالي هذه القرى.

وتابع الوزير، عدداً من المشروعات ذات الأولوية القصوى ليتم التنسيق ودفع الأعمال بها للانتهاء منها بمحافظات الغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ودمياط والفيوم وغيرها من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

وفي ختام الاجتماع وجه الوزير، بتوجيه التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية وتكثيف المتابعة الدورية لكافة المشروعات على الأرض بمواقع العمل ودفع الأعمال وزيادة عدد العمالة بالمشروعات، للانتهاء منها لدخولها الخدمة في أسرع وقت.