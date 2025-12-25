قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صناع الخير توزع 20 ألف بطانية على قرى 5 محافظات لمواجهة البرد
المصري البورسعيدي يتصدر مجموعة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الحرس
طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
اقتصاد

التخطيط: الإصلاحات المنفذة تعزز قدرة الاقتصاد على توليد الموارد الذاتية

آية الجارحي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على البناء على ما تحقق من مكتسبات للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، والتركيز على الاستثمار والتصدير.

 جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ.


وشددت على أن حكمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقدرته على التعامل مع التوترات الإقليمية والعالمية المحيطة، مكنت الحكومة من استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط توترات استثنائية، فضلًا عن تعزيز جهود جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية.


وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة وضبط المالية العامة وجهود خفض المديونية، تُسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد الموارد الذاتية لتمكينه من الانطلاق عقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.

كما أشارت إلى أن البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات ولذلك فإننا نلمس زيادة يومية وإقبال من المستثمرين بمختلف القطاعات خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت أنه في إطار إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإنه الحكومة تعمل على خلق نموذج للاقتصاد المصري يُركز على القطاعات الأعلى إنتاجية التي تخلق قيمة مضافة، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تُمثل قاعدة داعمة للتصنيع التجاري، وتدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

ونوهت بأنه في إطار تنفيذ قانوني التخطيط والمالية العامة الموحد، وأولويات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإنه بدءً من العام المالي المقبل سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار موازني متوسط الأجل وفقًا لمنهجية البرامج والأداء.

وفي إطار الرد على استفسارات وأسئلة السادة النواب، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شبه جزيرة سيناء لها خصوصية كبيرة ومحور هام للأمن القومي المصري، وتحرص الدولة على تعزيز جهود التنمية في شمال وجنوب سيناء، من خلال الاستثمارات العامة فضلًا عن التعاون مع الصناديق العربية، وهو ما ساهم في تحقيق طفرة تنموية في السنوات الأخيرة.

القطاعات الإنتاجية الاستثمار التصدير مجلس الشيوخ

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

وزارة الأوقاف

أوقاف أسيوط تنظّم محاضرة حول "الوحدة الوطنية" لتعزيز قيم الانتماء الوطني

انطلاق اختبارات رواق الخط العربي بالجامع الأزهر

بمشاركة 1500 دارس .. انطلاق اختبارات رواق الخط العربي بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سيرة الفاروق عمر نموذجٌ خالد في العدل والحكم وتحمل المسؤولية

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

