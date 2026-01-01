قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع فيلمي قصر الباشا ووفيها إيه يعني من دور العرض السينمائي
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يفاوض نجم سوبر و7 في الميركاتو

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

يسابق فريق بيراميدز الزمن من أجل تدعيم صفوف الفريق السماوي خلال فتح باب القيد خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوي التي بدأت من اليوم الخميس وتستمر على مدار شهر.
 

ووضعت إدارة نادي بيراميدز على رأس قائمة اهتماماته 7 لاعبين في مراكز مختلفة تمهيدا للدخول في مفاوضات جادة من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي فى ميركاتو الشتاء.

يأتي علي رأس اهتمامات بيراميدز حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت الذى نجحت إدارة الفريق السماوي في حسم الصفقة لصالحه نظير مليون دولار في ظل القناعة الفنية بإمكانياته وقدراته فيما يحصل النادي البترولي على 50 مليون جنية.

فيما اقترب حمدي فتحي نجم فريق الوكرة القطري من ارتداء قميص بيراميدز بعد دخول المفاوضات مراحل متقدمة واستغلال رغبته في العودة إلى الدوري المصري بعدما جري الإتفاق على انتقاله نظير 6 مليون دولار على مدار 3 سنوات.

بينما دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع ثنائي فريق زد مصطفى سعد “ميسي” وعبد الرحمن البانوبي من أجل تدعيم الخط الهجومي.
 

ودخل عمر كمال عبد الواحد نجم النادي الأهلي ضمن دائرة اهتمامات نادي بيراميدز كما يسعى النادي السماوي أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي لتدعيم مركز رأس الحربة في ظل احتمالية رحيل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي لخوض تجربة احترافية بدوريات الخليج.

كما وضع نادي بيراميدز ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الزمالك ضمن اهتماماته لتدعيم خط الوسط الهجومي.

بيراميدز بتروجيت حامد حمدان ناصر ماهر الأهلي الزمالك

