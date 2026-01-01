بيراميدز يفاوض نجم سوبر و7 في الميركاتو

يسابق فريق بيراميدز الزمن من أجل تدعيم صفوف الفريق السماوي خلال فتح باب القيد خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوي التي بدأت من اليوم الخميس وتستمر على مدار شهر.



ووضعت إدارة نادي بيراميدز على رأس قائمة اهتماماته 7 لاعبين في مراكز مختلفة تمهيدا للدخول في مفاوضات جادة من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي فى ميركاتو الشتاء.



يأتي علي رأس اهتمامات بيراميدز حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت الذى نجحت إدارة الفريق السماوي في حسم الصفقة لصالحه نظير مليون دولار في ظل القناعة الفنية بإمكانياته وقدراته فيما يحصل النادي البترولي على 50 مليون جنية.

فيما اقترب حمدي فتحي نجم فريق الوكرة القطري من ارتداء قميص بيراميدز بعد دخول المفاوضات مراحل متقدمة واستغلال رغبته في العودة إلى الدوري المصري بعدما جري الإتفاق على انتقاله نظير 6 مليون دولار على مدار 3 سنوات.



بينما دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع ثنائي فريق زد مصطفى سعد “ميسي” وعبد الرحمن البانوبي من أجل تدعيم الخط الهجومي.



ودخل عمر كمال عبد الواحد نجم النادي الأهلي ضمن دائرة اهتمامات نادي بيراميدز كما يسعى النادي السماوي أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي لتدعيم مركز رأس الحربة في ظل احتمالية رحيل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي لخوض تجربة احترافية بدوريات الخليج.



كما وضع نادي بيراميدز ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الزمالك ضمن اهتماماته لتدعيم خط الوسط الهجومي.