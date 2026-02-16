اليوم.. ختام بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات

تُختتم اليوم الاثنين منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات موسم 2025-2026، بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة.

وتشهد الجولة الثالثة، مواجهة سبورتنج ووادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساءً، والأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل سبورتنج المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبنفس الرصيد يحتل الزمالك المركز الثالث بفارق نسبة النقاط داخل الأشواط، وفي المركز الرابع يتواجد وادي دجلة برصيد نقطة وحيدة.

جدير بالذكر أن الجولة الأولى من البطولة، شهدت فوز الأهلي حامل اللقب على وادي دجلة بنتيجة 3-2، بينما فاز سبورتنج على الزمالك بنتيجة 3-0.

وشهدت الجولة الثانية فوز الزمالك على وادي دجلة بنتيجة 3-0، وفوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 3-0.

وتُقام البطولة بمشاركة أربعة فرق، وهي الأهلي، الزمالك، وادي دجلة، وسبورتنج، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وينص نظام البطولة على إقامة دوري من دور واحد من ثلاث جولات بين الفرق الأربع، ويحصل الفريق المتصدر على اللقب، في حين يحصد أصحاب المركزين الثاني والثالث الميداليتين الفضية والبرونزية.